Чи утвориться у Кіцманському районі перша об’єднана громада?

24 січня під час громадського обговорення мешканців села Мамаївці було підтримано ініціативу третини депутатів Мамаївської сільської ради, щодо утворення об’єднаної громади у складі Лужанської селищної та Білянської, Лашківської, Стрілецько-Кутської сільських рад з центром в с. Мамаївці Кіцманського району та звернення до суміжних громад з відповідною пропозицією. Попередню згоду на можливе створення об’єднаної громади надали мешканці селища Лужан.

Про це повідомляє прес-служба РВ АМУ.

Об’єднана громада у такій конфігурації нараховуватиме понад 15 тис. осіб. У громадському обговоренні взяли участь консультанти Офісу реформ Чернівецького РВ АМУ та Центру розвитку місцевого самоврядування.

