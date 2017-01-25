Теми Дня ТВА середа, 25.01.2017



- Регіональне представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відкриють у Чернівцях.

- У ідеї, які допоможуть рятувати життя, європейці готові інвестувати мільйони євро.

- Волонтери передали чернівецьким військовим у зону АТО першу у цьому році гуманітарну допомогу.

- "Рідне місто" за залучення грантів та кредитів не голосуватиме.

- Незаконно вивезти двох малолітніх доньок до Румунії намагалася 32-річна жителька Тернопільщини.

- 75-річний буковинець загинув внаслідок пожежі.

- У селі Топорівці побилися односельчани. Один із чоловіків помер.

- 25 років тому у Чернівцях провели один з етапів чемпіонату світу з мотокросу.