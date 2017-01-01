Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

25 січня рятувальники районних підрозділів Управління ДСНС України у Чернівецькій області провели кілька попереджувальних рейдів на водоймах, під час яких проінформували буковинців про правила безпечної поведінки на кризі та необхідність їх постійного дотримання під час виходу на лід.
Так, фахівці Глибоцького районного сектору Управління побували на озерах у селах Димка, Тарашани та смт Глибокій. Незважаючи на досить прохолодну погоду, охочих порибалити на кризі виявилося достатньо. Більшість людей мали з собою спеціальне приладдя та підручні засоби, які можуть допомогти вибратися їм на берег у разі потрапляння під лід. Проте, спілкуючись з рибалками, рятувальники ще раз наголосили їм на необхідності завжди мати під рукою засоби порятунку, пояснили, як саме ними можна скористатися, у тому числі надаючи допомогу іншим. Окрім цього, надзвичайники проінформували громадян про небезпеку риболовлі далеко від берега. Рятувальники розповіли, чому не можна робити лунки на відстані, менш ніж 5 метрів одна від одної, ловити рибу на переправах; поблизу вимоїн чи стічних вод різних підприємств.
Подібний рейд у туристичному комплексі «Аква-Плюс», що знаходиться у с. Кам’яна, провели фахівці Сторожинецького районного сектору Управління. Надзвичайники Кельменецького району поспілкувалися з людьми на ставку в урочищі Кувшин у смт Кельменцях. Окрім роз’яснення правил безпеки рятувальники вручили місцевим рибалкам інформаційні листівки та наголосили дотримуватися їх, щоб перебування на кризі не обернулося небезпечними наслідками.