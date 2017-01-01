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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:15
25 січня

Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

17:13
25 січня

Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

14:55
25 січня

З початку року на водоймах країни загинуло 8 людей, з яких 3 дітей

12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

12:13
25 січня

Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

12:10
25 січня

Через недобросовісність підприємця, бюджет м. Чернівці недоотримав понад 100 тис. грн.

12:05
25 січня

Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

12:04
25 січня

Майже 9 тисяч чернівчан торік отримали реєстраційний номер

12:03
25 січня

Граничний термін подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

11:38
25 січня

У сусідніх з Буковиною областях поширюється африканська чума свиней. Стережімося

15:17
24 січня

Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

13:43
24 січня

Ринок транспортних послуг у 2016 році у Чернівецьквй області

13:41
24 січня

Кількість буковинців потребуючих субсидій збільшилась в 1,6 раза

13:29
24 січня

Чемпіонат кращих барменів України "Z Club Flair Cup 2017" у Чернівцях

13:12
24 січня

Чернівчан запрошують на вечір авторської пісні пам’яті Героїв Крут

13:00
24 січня

Коли єдинникам потрібен касовий апарат РРО

12:58
24 січня

Правила та розміри нарахування пені

12:56
24 січня

До бюджету Чернівців VIP-автівки додали майже 800 тис. грн.

12:16
24 січня

У Чернівцях горів будинок та 2 автомобілі

11:37
24 січня

Район Героїів Майдану та Комарова сьогодні без води

11:24
24 січня

Вже 42 мешканці Чернівців задекларували право на податкову знижку

11:22
24 січня

Податкові «канікули» для платників податку на прибуток

11:21
24 січня

Пенсіонери та інваліди – підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

10:46
24 січня

Діяльність органів прокуратури Чернівецької області у сфері запобігання та протидії корупції

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
25 січня о 12.00
В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”
25 січня о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина»(вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана щодо тарифів на пасажирські перевезення та доцільності отримання кредиту на придбання тролейбусів.
25 січня о 17.00
приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Інспекція з благоустрою при виконавчому комітеті публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі
Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі Більшість пожеж, що стаються у зимовий період, виникають у оселях буковинців. Щоб попередити такі випадки, 25 січня фахівці Управління ДСНС України у Чернівецькій області провели з працівниками комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» навчальне заняття на тему «Правила пожежної безпеки у зимовий період».
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі 25 січня 2017 року о 18.30 год. в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.

27 січня о 16.00
На Центральній площі міста відбуться поминалі заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Буковинські рятувальники провели рейди на кризі

Сьогодні, 17:15 / Коментарів: 0
25 січня рятувальники районних підрозділів Управління ДСНС України у Чернівецькій області провели кілька попереджувальних рейдів на водоймах, під час яких проінформували буковинців про правила безпечної поведінки на кризі та необхідність їх постійного дотримання під час виходу на лід.
Так, фахівці Глибоцького районного сектору Управління побували на озерах у селах Димка, Тарашани та смт Глибокій. Незважаючи на досить прохолодну погоду, охочих порибалити на кризі виявилося достатньо. Більшість людей мали з собою спеціальне приладдя та підручні засоби, які можуть допомогти вибратися їм на берег у разі потрапляння під лід. Проте, спілкуючись з рибалками, рятувальники ще раз наголосили їм на необхідності завжди мати під рукою засоби порятунку, пояснили, як саме ними можна скористатися, у тому числі надаючи допомогу іншим. Окрім цього, надзвичайники проінформували громадян про небезпеку риболовлі далеко від берега. Рятувальники розповіли, чому не можна робити лунки на відстані, менш ніж 5 метрів одна від одної, ловити рибу на переправах; поблизу вимоїн чи стічних вод різних підприємств.
Подібний рейд у туристичному комплексі «Аква-Плюс», що знаходиться у с. Кам’яна, провели фахівці Сторожинецького районного сектору Управління. Надзвичайники Кельменецького району поспілкувалися з людьми на ставку в урочищі Кувшин у смт Кельменцях. Окрім роз’яснення правил безпеки рятувальники вручили місцевим рибалкам інформаційні листівки та наголосили дотримуватися їх, щоб перебування на кризі не обернулося небезпечними наслідками.
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