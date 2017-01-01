Чернівецькі рятувальники навчали соціальних працівників, як вберегтися від пожежі

Більшість пожеж, що стаються у зимовий період, виникають у оселях буковинців. Щоб попередити такі випадки, 25 січня фахівці Управління ДСНС України у Чернівецькій області провели з працівниками комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» навчальне заняття на тему «Правила пожежної безпеки у зимовий період». Оскільки працівники «Турботи» займаються наданням допомоги незахищеним верствам населення, проведення подібних заходів необхідне для того, щоб соціальні працівники, в свою чергу, поділилися здобутими знаннями з людьми, яким вони надають допомогу.
Під час заняття вогнеборці пояснили людям основні причини виникнення загорань у житловому секторі, назвали випадки пожеж, які сталися на території краю від початку року, розповіли присутнім про правила безпеки, дотримуючись яких можна вберегтися від пожежі. Зокрема вогнеборці закликали не користуватися технічно несправними обігрівачами та не розпалювати вогонь у печах із тріщинами, пояснили, чому не можна розміщувати близько до обігрівальних приладів домашні речі та меблі. У ході бесід рятувальники наголосили працівникам центру, що будь-якій пожежі легше запобігти, ніж пізніше її ліквідувати. Тому вогнеборці закликали поширювати здобуті під час заняття знання серед інших людей, навчати правил безпеки жителів, з якими співпрацюють соціальні працівники.
Окрім цього, рятувальники розповіли працівникам «Турботи» як правильно діяти під час пожежі. Адже коли трапляється загорання, у людей зазвичай виникає паніка, що заважає їм швидко та правильно відреагувати на ситуацію. Тому, щоб не розгубитися на місці події, рятувальники вкотре нагадали присутнім, за яким номером потрібно телефонувати, щоб викликали на місце події пожежно-рятувальний підрозділ і що при цьому потрібно повідомляти.
На завершення фахівці Управління роздали людям інформаційні листівки та вручили тематичні плакати на тему пожежної безпеки.