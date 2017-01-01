Як пережити люті морози?

Ми зібрали для вас найкращі поради, як не замерзнути, коли температура за вікном впала глибоко нижче нуля. А якщо це все-таки сталося, то яким чином можна швидко зігрітися.Незважаючи на те, що із зимовими холодами ми стикаємося щороку, про те, як правильно грітися, знають далеко не всі. А знання ці більш ніж актуальні, оскільки синоптики прогнозами не тішать. Вони засвідчують, що зима цьогоріч буде морозною аж до кінця березня, і ми ще не раз відчуємо і «мінус 15», і «мінус 20», і навіть «мінус 25». Укргідрометцентр попереджає про різке похолодання наприкінці січня. Ще один стрибок температури відбудеться 5-6 лютого.Найкраще рішення, щоб не замерзнути, – багатошаровий одяг, який створює повітряний прошарок, здатний утримувати тепло. Зазвичай через уповільнений кровообіг під час сильних морозів першими починають мерзнути ноги. Так що важливо підібрати тепле взуття – воно має бути на товстій підошві, із натуральним хутром і в жодному разі не тісним.Народна мудрість від рибалок, які захоплюються зимовою рибалкою: якщо вам доведеться стояти на холоді кілька годин поспіль, вдягніть пару тонких шкарпеток, а потім обгорніть їх газетою і поліетиленовим пакетом. А розігнати кров і покращити настрій допоможе «Медова з перцем» від Nemiroff, що крім зігрівального ефекту забезпечить підйом тонусу.Говорять, що актори, аби не замерзнути на знімальному майданчику взимку, приклеюють на плечі гірчичний пластир. Кров швидко приливає до поверхні шкіри і дарує відчуття тепла. Можна розтерти ноги кремом з кайєннським перцем. Не гірше за перець діють і міцні спиртні напої.У холодну пору року обирайте поживні і калорійні страви. Можна з’їдати на день на 400 кілокалорій більше ніж зазвичай – ці калорії ідуть виключно на обігрів тіла. Під час морозів частіше вживайте «спекотні» продукти: м’ясо, рибу, горіхи, картоплю, сир, курагу, банани, виноград. Ще допомагають цибуля, хрін і часник, але це на любителя. І, найголовніше, не забувайте про спеції: імбир, кориця, карі, кмин і перець – вони зігрівають майже моментально.Якщо ви дуже сильно замерзли, не можна у жодному разі приймати гарячу ванну. Краще перевдягнутися у теплий сухий одяг, на ноги вдягнути вовняні шкарпетки і випити чарочку Nemiroff «Медова з перцем», котра завдяки унікальній рецептурі, за багато років стала еталоном серед гірких настоянок. Перше відчуття, коли робиш ковток «перцівки», – це аромат медових квітів, а потім починаєш відчувати, як тонкий потік тепла розливається всередині тіла, змушуючи розчинитися у ніжній млості і забути про метушню дня.У разі обмороження будь-якої частини тіла, в жодному разі не можна натирати її снігом або намагатися зігріти гарячою водою. Це може тільки погіршити стан травмованого. Розтираючи обморожену шкіру, можна пошкодити дрібні кровоносні судини. Як же допомогти?Накладіть суху пов’язку і дайте теплого і солодкого напою, для зігрівання зсередини. Завдяки цьому температура всередині організму підвищиться і дозволить врятувати переохолоджені клітини.І насамкінець, пам’ятайте головне правило, якого слід дотримуватися взимку: «Холодно ззовні – тепло всередині»! Не мерзніть і будьте здорові!