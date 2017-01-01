На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

24 січня у с. Волока Вижницького району сталася пожежа у житловому будинку, де проживав сам 75-річний чоловік. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. Чоловік закурив цигарку і заснув, після чого не помітив, як недопалок випав з його рук на підлогу і спричинив займання. Вранці до старенького прийшла навідатися родичка, яка й помітила, що з вікон будинку йде дим. Виявивши пожежу, жінка відразу зателефонувала до Служби порятунку. За викликом на місце події було направлено вогнеборців з м. Вашківців. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у житловій кімнаті тіло господаря, 1942 року народження. Чоловік був вже без ознак життя.
Загалом від початку року у Чернівецькій області під час пожеж загинуло вже 13 осіб, з них 5 людей загинуло через порушення правил пожежної безпеки під час паління. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до громадян: будьте уважними та відповідальними, адже вогонь може знищити не тільки матеріальні цінності, а й забрати людське життя. Пам’ятайте, пожежа, спричинена недопалком, небезпечна тим, що зазвичай її виявляють пізно, коли врятувати людину вже неможливо. Залишена сигарета у більшості випадків спочатку призводить до тління, а вогонь виникає вже через 1-4 години. За цей час людина може отруїтися чадним газом і померти. До того ж, заснувши з цигаркою у руці, а особливо у стані алкогольного сп’яніння, людина не завжди може адекватно оцінити ситуацію та зреагувати на небезпеку. Тому не легковажте власним життям, дотримуйтеся правил безпеки, щоб запобігти пожежі у домі та вберегтися від трагедії.
Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області