Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу, для того щоб безробітна людина не втрачала свій потенціал, а роботодавець зберігав зацікавленість його професійними здібностями. Про це повідомив директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.
Психологи кажуть, що найбільші небезпеки чекають безробітного після 6 місяців пошуку роботи. Саме тоді більшість людей відчувають безпорадність, починають звикати до бездіяльності, втрачати професіоналізм і здобуті навички, а роботодавці зі свого боку з надзвичайною пересторогою відносяться до таких претендентів на роботу.
«З початку 2016 року був запроваджений перелік змін, який дозволив зберегти ефективність служби зайнятості в період піку кризи на ринку праці, який припав на січень минулого року. Проте, разом із складною економічною ситуацією та ситуацією на сході Україні проблемою досі лишається те, що не всі українці, на превеликий жаль, хочуть працювати і йдуть до Служби не за пошуком роботи, а виключно за виплатами. З початку 2016 року в Службі був запроваджений новий регламент обслуговування клієнтів, який значно скоротив час пошуку роботи. Нам вдалося працевлаштувати майже 5 тисяч буковинців, які шукали роботу ще до надання статусу безробітного» - зазначає Роман Криган.
Разом із тим, підбір роботи – це далеко не весь перелік послуг, які можна отримати у службі зайнятості, як звикли думати українці. Так, у центрах зайнятості можна отримати професійні консультації психологів, котрі визначають, яка саме професія може підходити під конкретний психотип людини. Також, у Службі зайнятості впродовж лічених місяців можна безкоштовно перенавчитись на затребувану на ринку професію. При цьому, перелік професій включає, як робітничі спеціальності, такі як токар, так і професії пов’язані із IT-галуззю. Якщо людина бажає працювати, але немає відповідної освіти та кваліфікації, служба зайнятості готова на замовлення роботодавця навчити її на затребувану професію із гарантованим працевлаштуванням. В цьому році за направленнями служби зайнятості проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації майже 3,3 тис безробітних, з них працевлаштовано 97%.
За сприянням обласної служби зайнятості у 2016 році забезпечено роботою майже 11,5 тис буковинців. Соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 22 тис осіб, які мали статус безробітного та майже 8,5 тис осіб без надання статусу безробітного.