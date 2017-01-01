Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

Прикордонне відомство неодноразово інформувало про порядок здійснення закордонних поїздок з дітьми. Але і надалі продовжують мати місце випадки надання на паспортний контроль документів, оформлених не належним чином, серед яких трапляються також і ті, що були видані незаконно.
Так, сьогодні прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі вивезення двох неповнолітніх дітей з території України. У пункт пропуску «Порубне» на паспортний контроль прибула 32-річна мешканка Тернопільщини, яка разом зі своїми дітьми, дівчатками 10 та 7 років, прямувала до Румунії. Під час перевірки документів українка пред’явила нотаріальне доручення батька зі згодою на вивіз дітей за кордон. Проте, в ході перевірки прикордонники з’ясували, що доручення видане незаконно, адже на момент його оформлення батька на території України не було.
За даним фактом було проінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення. В подальшому жінку разом з неповнолітніми дітьми передано до правоохоронних органів.
Чернівецький прикордонний загін ще раз звертається до усіх подорожуючих, які найближчим часом збираються перетинати кордон, відповідально ставитись до оформлення своїх документів та документів на дітей.
Також звертаємо увагу громадян, що у разі вашого перебування за кордоном та необхідності оформити доручення на поїздку дитини, ви можете звернутися до дипломатичних установ України за кордоном.