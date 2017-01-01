Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

Що, Де, Коли

В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”

у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина»(вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана щодо тарифів на пасажирські перевезення та доцільності отримання кредиту на придбання тролейбусів.

приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Інспекція з благоустрою при виконавчому комітеті публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.

З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.



З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі 25 січня 2017 року о 18.30 год. в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.





смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут

Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе