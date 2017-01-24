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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

12:13
25 січня

Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

12:10
25 січня

Через недобросовісність підприємця, бюджет м. Чернівці недоотримав понад 100 тис. грн.

12:05
25 січня

Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

12:04
25 січня

Майже 9 тисяч чернівчан торік отримали реєстраційний номер

12:03
25 січня

Граничний термін подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

11:38
25 січня

Буковинцям нагадують про небезпеку африканки через спалах її у областях суміжних з Чернівецькою

15:17
24 січня

Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

13:43
24 січня

Ринок транспортних послуг у 2016 році у Чернівецьквй області

13:41
24 січня

Кількість буковинців потребуючих субсидій збільшилась в 1,6 раза

13:29
24 січня

Чемпіонат кращих барменів України "Z Club Flair Cup 2017" у Чернівцях

13:12
24 січня

Чернівчан запрошують на вечір авторської пісні пам’яті Героїв Крут

13:00
24 січня

Коли єдинникам потрібен касовий апарат РРО

12:58
24 січня

Правила та розміри нарахування пені

12:56
24 січня

До бюджету Чернівців VIP-автівки додали майже 800 тис. грн.

12:16
24 січня

У Чернівцях горів будинок та 2 автомобілі

11:37
24 січня

Район Героїів Майдану та Комарова сьогодні без води

11:24
24 січня

Вже 42 мешканці Чернівців задекларували право на податкову знижку

11:22
24 січня

Податкові «канікули» для платників податку на прибуток

11:21
24 січня

Пенсіонери та інваліди – підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

10:46
24 січня

Діяльність органів прокуратури Чернівецької області у сфері запобігання та протидії корупції

10:28
24 січня

21 січня буковинські пластуни провели Різдвяну свічечку для дітей-переселенців

18:03
23 січня

На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво побутової хімії

16:24
23 січня

Завтра Олександр Фищук відвідає Вижниччину

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
25 січня о 12.00
В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”
25 січня о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина»(вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана щодо тарифів на пасажирські перевезення та доцільності отримання кредиту на придбання тролейбусів.
25 січня о 17.00
приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Інспекція з благоустрою при виконавчому комітеті публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі 25 січня 2017 року о 18.30 год. в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Теми Дня ТВА вівторок, 24.01.2017

Сьогодні, 12:02 / Коментарів: 0

- Поки вся Україна оплакувала перших загиблих на Майдані в Києві, у Чернівцях керівники міста й області йшли розважатися на концерт із нагоди Дня соборності
- Усупереч регламенту та здоровому глузду. Депутати Чернівецької міськради ухвалили мораторій на підвищення цін у громадському транспорті до кінця березня
- Замість "Жовтневого" тепер парк Реформації
- 20 мільйонів на медицину. Чернівецькі поліклініки, лікарні та пологові отримали дороговартісне обладнання, яке лікарі раніше бачили лише у виставкових залах
- У 2016-му три десятки декларантів-мільйонерів оприлюднили свої доходи
- Експерти з децентралізації вирішили навчити громадських активістів та журналістів-початківців виявляти порушення і пояснили, як притягнути до відповідальності очільників ОТГ.
- Недитячий погляд маленької художниці. Свою першу персональну виставку показала чернівчанам семирічна Ада Борча.
- Творити дива на відстані. Волонтери з Італії організували для учнів інтернатів казковий вечір.
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