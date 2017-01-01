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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:19
25 січня

На Вижниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

12:16
25 січня

Основне завдання служби зайнятості якнайшвидше знайти роботу тим, хто її шукає

12:13
25 січня

Незаконну спробу вивезення дітей за межі України припинили прикордонники Чернівецького загону

12:10
25 січня

Через недобросовісність підприємця, бюджет м. Чернівці недоотримав понад 100 тис. грн.

12:05
25 січня

Спецрежимники переходять на загальну систему оподаткування ПДВ автоматично

12:04
25 січня

Майже 9 тисяч чернівчан торік отримали реєстраційний номер

12:03
25 січня

Граничний термін подання звіту з єдиного внеску – 09.02.2017 року

11:38
25 січня

Буковинцям нагадують про небезпеку африканки через спалах її у областях суміжних з Чернівецькою

15:17
24 січня

Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

13:43
24 січня

Ринок транспортних послуг у 2016 році у Чернівецьквй області

13:41
24 січня

Кількість буковинців потребуючих субсидій збільшилась в 1,6 раза

13:29
24 січня

Чемпіонат кращих барменів України "Z Club Flair Cup 2017" у Чернівцях

13:12
24 січня

Чернівчан запрошують на вечір авторської пісні пам’яті Героїв Крут

13:00
24 січня

Коли єдинникам потрібен касовий апарат РРО

12:58
24 січня

Правила та розміри нарахування пені

12:56
24 січня

До бюджету Чернівців VIP-автівки додали майже 800 тис. грн.

12:16
24 січня

У Чернівцях горів будинок та 2 автомобілі

11:37
24 січня

Район Героїів Майдану та Комарова сьогодні без води

11:24
24 січня

Вже 42 мешканці Чернівців задекларували право на податкову знижку

11:22
24 січня

Податкові «канікули» для платників податку на прибуток

11:21
24 січня

Пенсіонери та інваліди – підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

10:46
24 січня

Діяльність органів прокуратури Чернівецької області у сфері запобігання та протидії корупції

10:28
24 січня

21 січня буковинські пластуни провели Різдвяну свічечку для дітей-переселенців

18:03
23 січня

На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво побутової хімії

16:24
23 січня

Завтра Олександр Фищук відвідає Вижниччину

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
25 січня о 12.00
В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”
25 січня о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина»(вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана щодо тарифів на пасажирські перевезення та доцільності отримання кредиту на придбання тролейбусів.
25 січня о 17.00
приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Інспекція з благоустрою при виконавчому комітеті публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі 25 січня 2017 року о 18.30 год. в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
29 січня о 17:00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Буковинцям нагадують про небезпеку африканки через спалах її у областях суміжних з Чернівецькою

Сьогодні, 11:38 / Коментарів: 0
Буковинцям нагадують про небезпеку африканки через спалах її у областях суміжних з ЧернівецькоюПам’ятка населенню про небезпеку африканської чуми свиней
Серед загроз, що постали сьогодні перед Україною, є й такі, які можуть мати негативні наслідки для навколишнього середовища, аграрного комплексу та м’ясопереробної промисловості країни.

Маємо на увазі широке розповсюдження вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в ряді країн, зокрема, на території Республік Польща та Білорусь, Російської Федерації та країнах Прибалтики.

На просторах України африканська чума свиней з'явилася відносно давно, в 1977 році в Одеській області. Тоді для ліквідації вірусу було знищено абсолютно все поголів'я свиней.

На території України ситуація почала загострюватися впродовж останніх 5 років. Якщо в 2012-2013 рр. більшість випадків хвороби в Україні реєструвалося серед диких кабанів, то в 2014-2016 рр. вірус виявлявся в більшій мірі в присадибних і невеликих фермерських господарствах. Тільки в 2015 році на території України було зареєстровано близько 40 випадків спалахів цієї хвороби.

Із 135 зареєстрованих в Україні спалахів африканської чуми свиней 80 випадків відбулись у 2016 році.

АЧС сьогодні є одна з найнебезпечніших хвороб для свиней, яка викликає 100% смертність тварин.

Тільки протягом січня цього року зареєстровано 5 випадків спалаху АЧС на території України, а саме: в Одеській, Кіровоградській, Київській, Тернопільській та Харківській областях оголосили карантин через спалах африканської чуми свиней.

У зв’язку з цим управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації звертається до буковинців, власників особистих селянських господарств, свиноферм, а також любителів полювання на диких кабанів. Хвороба не становить небезпеки для людей, люди не хворіють на АЧС. Однак, аби убезпечити своє господарство від африканської чуми та уникнути економічних збитків, варто дотримуватись основних заходів безпеки. Зокрема, не купувати м’ясо та м’ясопродукти на стихійних ринках, годувати свиней тільки тією їжею, що пройшла термічну обробку, унеможливити контакт свиней з дикими тваринами.

Зважаючи на те, що основним джерелом поширення інфекції є хворі тварини, які виділяють у навколишнє середовище вірус, у разі підозри на АЧС домашніх свиней чи диких кабанів необхідно терміново сповістити фахівця ветеринарної медицини.

Пам’ятаймо: легше застерегти, аніж побороти! Якщо дотримуватися заходів безпеки, можна уникнути поширення хвороби на території нашого краю.

 Профілактика: Власникам господарств та особистих підсобних господарств, у яких є свинопоголів’я, необхідно дотримувати низки правил, виконання яких дозволить зберегти здоров’я тварини й уникнути економічних втрат:
 суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог;
 надавати поголів’я свиней для проведення ветслужбою вакцинацій (обов’язкове проведення вакцинацій проти класичної чуми свиней);
 утримувати поголів’я в закритому режимі (територія огороджена, наявність дезбар'єру при в’їзді та виїзді, дезкелимків при вході і виході у приміщення, побутові приміщення за типом санпропуску, заборона надходження на територію сторонніх осіб, транспорту, бродячих собак, котів, тварин утримувати в приміщеннях, а не на вигульних двориках), не допускати вільного вигулу свиней на території населених пунктів, особливо в лісовій зоні;
 щодекадно обробляти свиней і приміщення для їхнього утримання від кліщів, вошей, блох, постійно вести боротьбу із гризунами;
 не завозити свиней без узгодження з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, переміщення свиней проводити по ветеринарним документам;
 не використовувати незнешкоджені корми тваринного походження, особливо відходи від забою тварин в раціонах свиней (обов’язкове кип’ятіння харчових відходів впродовж 30 хвилин, які згодовувати свиням після охолодження);
 щоденний клінічний огляд свинопоголів’я господарств, про всі випадки захворювання свиней негайно повідомляти у державні ветеринарні установи по зонах обслуговування;
 не проводити вимушений забій тварин без обов’язкового ветеринарного огляду;
 не допускати завезення тварин і продуктів тваринного походження із неблагополучних територій.

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