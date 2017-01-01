Буковинцям нагадують про небезпеку африканки через спалах її у областях суміжних з Чернівецькою

Пам’ятка населенню про небезпеку африканської чуми свиней
Серед загроз, що постали сьогодні перед Україною, є й такі, які можуть мати негативні наслідки для навколишнього середовища, аграрного комплексу та м’ясопереробної промисловості країни.
Маємо на увазі широке розповсюдження вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в ряді країн, зокрема, на території Республік Польща та Білорусь, Російської Федерації та країнах Прибалтики.
На просторах України африканська чума свиней з'явилася відносно давно, в 1977 році в Одеській області. Тоді для ліквідації вірусу було знищено абсолютно все поголів'я свиней.
На території України ситуація почала загострюватися впродовж останніх 5 років. Якщо в 2012-2013 рр. більшість випадків хвороби в Україні реєструвалося серед диких кабанів, то в 2014-2016 рр. вірус виявлявся в більшій мірі в присадибних і невеликих фермерських господарствах. Тільки в 2015 році на території України було зареєстровано близько 40 випадків спалахів цієї хвороби.
Із 135 зареєстрованих в Україні спалахів африканської чуми свиней 80 випадків відбулись у 2016 році.
АЧС сьогодні є одна з найнебезпечніших хвороб для свиней, яка викликає 100% смертність тварин.
Тільки протягом січня цього року зареєстровано 5 випадків спалаху АЧС на території України, а саме: в Одеській, Кіровоградській, Київській, Тернопільській та Харківській областях оголосили карантин через спалах африканської чуми свиней.
У зв’язку з цим управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації звертається до буковинців, власників особистих селянських господарств, свиноферм, а також любителів полювання на диких кабанів. Хвороба не становить небезпеки для людей, люди не хворіють на АЧС. Однак, аби убезпечити своє господарство від африканської чуми та уникнути економічних збитків, варто дотримуватись основних заходів безпеки. Зокрема, не купувати м’ясо та м’ясопродукти на стихійних ринках, годувати свиней тільки тією їжею, що пройшла термічну обробку, унеможливити контакт свиней з дикими тваринами.
Зважаючи на те, що основним джерелом поширення інфекції є хворі тварини, які виділяють у навколишнє середовище вірус, у разі підозри на АЧС домашніх свиней чи диких кабанів необхідно терміново сповістити фахівця ветеринарної медицини.
Пам’ятаймо: легше застерегти, аніж побороти! Якщо дотримуватися заходів безпеки, можна уникнути поширення хвороби на території нашого краю.
Профілактика: Власникам господарств та особистих підсобних господарств, у яких є свинопоголів’я, необхідно дотримувати низки правил, виконання яких дозволить зберегти здоров’я тварини й уникнути економічних втрат:
суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог;
надавати поголів’я свиней для проведення ветслужбою вакцинацій (обов’язкове проведення вакцинацій проти класичної чуми свиней);
утримувати поголів’я в закритому режимі (територія огороджена, наявність дезбар'єру при в’їзді та виїзді, дезкелимків при вході і виході у приміщення, побутові приміщення за типом санпропуску, заборона надходження на територію сторонніх осіб, транспорту, бродячих собак, котів, тварин утримувати в приміщеннях, а не на вигульних двориках), не допускати вільного вигулу свиней на території населених пунктів, особливо в лісовій зоні;
щодекадно обробляти свиней і приміщення для їхнього утримання від кліщів, вошей, блох, постійно вести боротьбу із гризунами;
не завозити свиней без узгодження з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, переміщення свиней проводити по ветеринарним документам;
не використовувати незнешкоджені корми тваринного походження, особливо відходи від забою тварин в раціонах свиней (обов’язкове кип’ятіння харчових відходів впродовж 30 хвилин, які згодовувати свиням після охолодження);
щоденний клінічний огляд свинопоголів’я господарств, про всі випадки захворювання свиней негайно повідомляти у державні ветеринарні установи по зонах обслуговування;
не проводити вимушений забій тварин без обов’язкового ветеринарного огляду;
не допускати завезення тварин і продуктів тваринного походження із неблагополучних територій.