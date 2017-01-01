У конкурсі на заміщення посади першого заступника голови ОДА лідирує Михайло Павлюк, а на посаду заступника - Василь Гостюк
Стали відомі результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника голови Чернівецької ОДА.
Результати другого етапу конкурсу опублікували на сайті Чернівецької ОДА.
Зокрема, підсумки цього етапу виглядають так:
Ткачук Валерій Петрович - середній бал 0,7 (професійні навички - 0,8, прийняття ефективних рішень - 0,6).
Павлюк Михайло Вікторович - середній бал 1,5 (професійні навички - 1,5, прийняття ефективних рішень - 1,6).
Приказка Валерій Михайлович - середній бал 0,6 (професійні навички - 0,6, прийняття ефективних рішень - 0,5).
Депутат Чернівецької обласної ради від "Самопомочі" Василь Гостюк здобув найбільшу кількість балів у першому і другому етапі конкурсу на заміщення вакантної посади заступника голови Чернівецької ОДА.
Результати другого етапу конкурсу оприлюднила сьогодні прес-служба Чернівецької ОДА.
Зокрема, у другому етапі Гостюк здобув загальну кількість балів - 1,8 (професійні знання - 1,8, прийняття ефективних рішень - 1,8).
Трохи менше - 1,3 бали - отримав у другому етапі конкурсу колега Гостюка, координатор "Самопомочі", колишній мер Заставни Ярослав Цуркан.
Претендент Віталій Савкін має 1,2 бали, Василь Іванчук - один бал, а Тетяна Путінца - 0,6 бала.