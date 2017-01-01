Трамп закрив у США мовне питання

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Вашингтона
-Витівки Дональда Трампа спантеличать будь-якого аналітика-американіста. Учора, приміром, одним розчерком пера Дональд Трамп вивів США з міжнародного торгового договору про Транстихоокеанське партнерство. Не зважаючи на те що ТТП створювалось від 2008 року. Тобто майже десятиліття. В об'єдннання входить (входило) 12 країн.
Сьогодні він потішив іншим вчинком: "США - це країна, в якій розмовляють англійською мовою", сказав Дональд Трамп і відключив іспаськомовну версію офіційного сайту Білого дому. Таким чином мовне питання у США закрито
І це попри те, що для мільйонів американців півдня США іспанська мова є рідною. Ну-ну, цікаво поспостерігати що він далі утне.