Іван Мунтян: «А я у Трампа снідав!»

Пам`ятаєте у Шевченка:
«На Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
- Мені мати куповала.
- Мені батько справив.
- А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
- А я в попа обідала. -
Сирітка сказала»
Іван Мунтян - не Шевченківська сирітка. Він - голова Чернівецької обласної ради. Має запрошення на сніданок до Трампа 31 січня. Кажуть, що цей сніданок коштує від 25000 до 50000 доларів. Чи платив і яку ціну дав Іван, ми не відаємо. Але достеменно відомо, що голова облради цього тижня взяв відпустку до першої декади лютого.
З ким іще поїде Іван? Хтось із депутатів обласної ради буде з ним. І… напевне-таки, полетить туди Фищук, голова ОДА. Якщо так станеться, тоді цілком зрозумілою стає міцна дружба двох голів впродовж останніх місяців. Тпере вони з`являються повсюдно тільки удвох.
Якщо цілком зрозуміло, чому Мунтян буде на сніданку, адже він є прихильником тієї церкви, до якої ходить і Трамп, то Фищук же ходить до Київського патріархату. Чи, може, уже ні?!