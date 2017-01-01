Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

Для підвищення безпеки учасників дорожнього руху, комфортності міського середовища, збереження та модернізації історичної дорожньої інфраструктури у Чернівцях планують розробити та запровадити комплексну схему організації дорожнього руху. На її розробку пропонується спрямувати майже мільйон гривень.
У новій комплексній схемі організації дорожнього руху будуть враховані архітектурно-планувальні обмеження, характерні для історичних міст Європи. В історичній частині міста втручання в сформовану дорожню інфраструктуру буде мінімальним. Одним із основних пріоритетів нової схеми стане організація одностороннього руху другорядними та периферійними вулицями середмістя. Це дозволить застосовувати нові методи паркування та розпочати прокладання велодоріжок.
Для зменшення заторів на магістральних дорогах планується розпочати облаштування на перехрестях кільцевих розв’язок без світлофорного регулювання.
На магістралях з двома і більше смугами руху в одному напрямку для зменшення ДТП із трагічними наслідками вкрай важливим є встановлення міжсмугового відбійника, який би унеможливлював виїзд автотранспорту на зустрічну смугу руху. На менш завантажених та небезпечних дорогах встановлюватимуть гумовий розділювач смуг з вертикальними світло відбиваючими елементами, які водії візуально помічають в темну пору доби. На вулицях з двома і більше смугами, які розділені подвійною суцільною розміткою та мають виїзди з прилеглих вулиць та територій, пропонується організовувати місця для розвороту транспорту, обладнані відповідними дорожніми знаками зі світловідбиваючим покриттям та розміткою.
Одним із головних елементів комплексної схеми організації дорожнього руху стане централізована система керування світлофорами, що дозволить оперативно змінювати режим їх роботи у випадку стихійного лиха, дорожньої пригоди чи іншої позаштатної ситуації. Світлофорні об’єкти, які розташовані на магістральних вулицях міста і регулюють основні потоки транспорту, буде доповнено системою автоматичного моніторингу потоку транспорту на кожному із напрямків. В разі виникнення затору в одному з напрямків, така система для цього напрямку автоматично збільшує сигнал дозволу руху. Система є автоматичною, не потребує постійного контролю та налаштування оператором. Будуть також використовуватися світлофори з таймером зворотного відліку, який показує скільки часу залишився до перемикання відповідного сигналу. Це дасть змогу водію заздалегідь вирішити продовжувати рух чи пригальмовувати.
Триватиме робота із освітлення пішохідних переходів, особливо тих, які є нерегульованими та розташовані на магістральних вулицях міста. Такі переходи облаштовуватимуть ЛЕД-світильниками з фокусованою оптикою чи з бічними екранами задля унеможливлення бічного засліплення водіїв. В бічну стінку такого світильника вставлятимуть миготливий жовтий ліхтар, який заздалегідь попереджає водія про наближення до переходу.
Автоматизована система керування дорожнім рухом вже діє в кількох містах та столиці України. З цього року її впровадження розпочнеться у Чернівцях.