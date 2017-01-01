Ринок транспортних послуг у 2016 році у Чернівецьквй області

У 2016р. автомобільним транспортом області перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 2,0 млн.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 1017,7 млн.ткм. У порівнянні з 2015р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 0,2%, вантажооборот збільшився на 6,5%.
Разом з тим, у порівнянні з 2015р. в автоперевізників майже усіх районів та м.Чернівців зафіксовано збільшення обсягів перевезення вантажів. Обсяг вантажообороту збільшили автоперевізники семи районів та міст Чернівців і Новодністровська. Найсуттєвіше збільшення як обсягів перевезення вантажів, так і вантажообороту зафіксовано в автоперевізників Вижницького та Сокирянського. Найвагоміше зменшення обсягу перевезених вантажів відбулося у м.Новодністровську, вантажообороту – у Новоселицькому районі.
Пасажирським автотранспортом області було перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 30,4 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 729,1 млн.пас.км. У порівнянні з 2015р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом зменшився на 22,7%, пасажирооборот – на 39,8%.
Зменшення кількості перевезених пасажирів та обсягів пасажирообороту порівняно з 2015р. відбулось у автоперевізників міст Чернівців і Новодністровська та усіх районів, найвагоміше – Новоселицького району.