Кількість буковинців потребуючих субсидій збільшилась в 1,6 раза

У 2016р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 142,9 тис. домогосподарств (на 34,3% більше, ніж у 2015р.). Субсидії призначено 134,4 тис. домогосподарств (94,0% від тих, які за ними звернулися). У порівнянні з 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,6 раза.
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії у грудні 2016р. становила 1317,6 грн. проти 1146,2 грн. у грудні 2015р.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 37,1% домогосподарств області (на 34,2% більше, ніж у грудні 2015р.).
Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в 2016р. звернулося 31,7 тис. домогосподарств (на 23,3% більше, ніж у 2015р.).
Субсидії цього виду призначено 25,0 тис. домогосподарств, що складало 78,8% від тих, які за ними звернулися. У порівнянні з 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась на 16,6%.
Середній розмір призначеної у грудні 2016р. субсидії на одне домогосподарство становив 1771,0 грн. проти 1619,0 грн. у грудні 2015р