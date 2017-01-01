Чемпіонат кращих барменів України "Z Club Flair Cup 2017" у Чернівцях

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць на тему: «Функціонування медичних закладів у процесі децентралізації та створення госпітальних округів в Чернівецькій області».

в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. №418) з нагоди відкриття Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області відбудеться зустріч заступника керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олени Смірнової з керівництвом області .

відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться

В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”

З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.



З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі 25 січня 2017 року о 18.30 год. в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.





Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут