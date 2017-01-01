Медзаклади Чернівців отримали нове обладнання на суму понад 20 мільйонів

Новітнє медичне обладнання і комп’ютерну техніку вартістю 20,3 мільйона гривень отримали лікарні та поліклініки міста. Усе обладнання придбано за кошти міського бюджету через систему електронних закупівель «Prozorro».«Завдяки новому сучасному обладнанню значно скоротяться так звані маршрути паціентів, – зазначив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. – Тепер багато діагностичних процедур можна провести у своїй поліклінці за місцем прописки, без направлень у діагностичний центр чи в інші медичні установи. Багато чого зроблено для того, щоби виявити онкозахворювання на ранніх стадіях, щоби врятувати життя породіль і маленьких паціентів.Скажімо, реанімаційне відділення пологового будинку №2 тепер є найкращим на Західній Україні. У Чернівцях завжди працювали чудові фахівці, але їх професіоналізм повинен підтримуватися новітньою апаратурою. Медичні заклади міста самі визначалися із тим, яке обладнання їм потрібне, і ми не залишили без уваги жоден з них. І це тільки перший крок на шляху до покращення обслуговування чернівчан у плані якісного діагностування, оперативної допомоги і реабілітації. Також ми приділяємо чимало уваги на покращення матеріально-технічної бази медустанов, проведення заходів з енергоефективності, ремонтні роботи. І дуже важливо розуміти, що залишкові кошти бюджету треба дуже збалансовано розподілити: на медицину, освіту, дороги, соціальну сферу».Серед придбаного обладнання 7 кисневих концентраторів, сім апаратів ШВЛ (4,4 млн.грн.), рентгенографічна та флюорографічна система вартістю 6 млн. грн., апарат УЗД (1,3 млн. грн.), комплекс рентгенівський діагностичний (2,5 млн. грн.), гінекологічні крісла, аналізатори біохімічні, гематологічні, апарати високочастотні електрохірургічні, монітори пацієнта, фетальні монітори, аквадистилятори електричні, аналізатори електролітів, центрифуга лабораторна, колькоскопи та гастроскопи, стерилізатори, фізіотерапевтичні комплекси, ехоенцелограф, електрокардіографи, дефібрилятори, кондиціонери, холодильники, пральні машини, комп’ютерне обладнання. Нове обладнання отримали міські лікарні №1 та №4, клінічна лікарня №3, пологові будинки №1 та №2, міські поліклініки №1, №2 та №3, дитяча поліклініка, міська стоматологічна поліклініка, Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша».Найбільш дороговартісне обладнання отримали міська клінічна лікарня №3 ( 6,3 млн. грн.),клінічний пологовий будинок №2 (6,3 млн. грн.), міські поліклініки №3 ( 3 млн. грн.) та №1 ( 2,5 млн. грн.) Міське управління охорони здоров’я отримало обладнання для встановлення системи електронного документообігу (39 тис.грн.). Довідково Зокрема, міська поліклініка №1 отримала обладнання майже на 2,5 млн.грн. Ультразвукова діагностична система МуLab 40 GP (виробник Нідерланди, 2016р.) вартістю 1498000 грн. використовується у гастроентерології, урології, гінекології, ендокринології, кардіології, неврології. Наявність сучасної ультразвукової діагностичної системи дозволить покращити діагностику та раннє виявлення передракових та онкологічних захворювань, а також хвороб систем органів травлення, серцево-судинної, лімфатичної урологічної та інших систем. Також для поліклініки придбано фізіотерапевтичні комплекси виробництва Великобританії (2016рік.) загальною вартістю 199853 грн. для магнітотерапії при захворюваннях опорно-рухової системи, неврологічних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворюваннях; для електро та ультразвукової терапії при захворюваннях органів серцево-судинної, сечостатевої, опорно-рухової систем, неврологічних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворюваннях; для лазеротерапії при захворюваннях серцево-судинної системи, ЛОР органів, опорно-рухової системи, неврологічних, гастроентерологічних захворюваннях.Придбано парафінонагрівач, електрокардіографічний прилад, напівавтоматичний біохімічний аналізатор, ехоенцефалограф, гастроскоп. Планується, що облаштування ендоскопічного кабінету дозволить запровадити діагностування хвороб системи шлунково-кишкового тракту мешканцям всього Першотравневого району Чернівців, а це майже 8-9 тис. осіб щорічно, які не мають доступу до зазначених медичних послуг за місцем проживання. Клінічний пологовий будинок №2 отримав обладнання на суму понад 6,3 млн. грн. Відділення інтенсивної терапії новонароджених отримало 3 сучасних апарати штучної вентиляції легень з можливістю проведення неінвазивної дихальної підтримки на загальну суму 2 153 999,88 грн. Вони дозволяють проводити довготривалу підтримку дихання малюкам, що народжені з вагою від 500,0 гр, що забезпечує надання спеціалізованої медичної допомоги на сучасному рівні. В 2016 році в МКМУ “Клінічний пологовий будинок №2” народилося 162 недоношених новонароджених, з них з масою тіла від 500,0 до 1500, 0 гр – 45 малюків.Потребували штучної вентиляції легень – 143 новонароджених, що становить 52,4%, що проліковані у відділені інтенсивної терапії новонароджених, з них недоношених новонароджених 76. Для пологового будинку №2 закуплено також суперсучасний апарат вентиляції легень з штучним інтелектом HAMILTON C-3 (Швейцарія) на суму 1 209 314 гр. Даний апарат вкрай необхідний для жінок з важкими ускладненнями вагітності та пологів, що потребують довготривалої штучної вентиляції легень. Він забезпечує автоматичну адаптацію апарату до стану і потреб пацієнтки, інтерактивну підтримку стану “респіраторного” комфорту і орієнтований на швидке відключення від штучного дихання.Також закуплені 3 кольпоскопи для підвищення рівня виявляємості передракової патології шийки матки та проведення якісного профілактичного огляду на загальну суму 103 400 гр. Щорічно в жіночій консультації пологового будинку №2 проходять онкопрофогляд 21000 – 25000 жінок – мешканців міста Чернівці, проводиться 20 800 – 21000 кольпоскопій. Закуплено 3 фетальні монітори на загальну суму 78 975 гр. Вони є найкращим і ефективним засобом спостереження та діагностики стану плода в утробі матері. Це обладнання дозволяє вчасно помітити будь-які патології і відхилення, що виникають під час вагітності та у процесі родової діяльності, попередити смерть плодів в утробі матері та під час пологів. В рік в пологовому будинку відбувається від 2500 до 2900 пологів, окрім цього в жіночій консультації перебувають на обліку з приводу вагітності майже 2000 вагітних, що потребують визначення стану внутрішньоутробного плода.Для лабораторій пологового будинку закуплено гематологічний аналізатор, аналізатор для визначення електролітів біологічних рідин, напівавтоматичний біохімічний аналізатор та центрифугу на загальну суму 373 900 гр. Це високоточні та надійні аналізатори з високою швидкістю роботи , що значно підвищує ефективність роботи лаборантів та виключає вплив людського фактору при виконанні досліджень. На гематологічному аналізаторів в рік проводиться в середньому 150000-160000 досліджень, на біохімічному аналізаторі 45000-50000 досліджень. Придбано також вкрай необхідне обладнання для проведення ендоскопічних операцій на загальну суму 142 920 грн (закуплена камера ендоскопічна та медичні інструменти).Це обладнання дозволяє проводити на сучасному рівні малоінвазивні ендоскопічні оперативні втручання, зменшує тривалість операції, операційну травму та скорочує тривалість перебування пацієнтки в стаціонарі. В рік в гінекологічному відділенні пологового будинку №2 проводиться 170-200 лапароскопічних операцій, що становить 45-50% від всіх оперативних втручань. Окрім цього закуплені 3 стерилізатори на суму 28800,0 грн, аквадистилятор на суму 15500,0 грн, шприцевий насос на суму 24700,0 грн та один ноутбук для реалізації програми інформатизації лікувальних закладів на суму 11072,0грн.Джерело: http://chernivtsy.eu