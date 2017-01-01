Правила та розміри нарахування пені

Законом України від 21.12.2017 р. №1797 внесені зміни в статтю 129 Податкового кодексу, в якій чітко прописано, з якого моменту починає нараховуватися пеня.
Так, якщо суму грошового зобов’язання визначає контролюючий орган за результатами податкової перевірки або у випадках, не пов’язаних з проведенням таких перевірок, - то пеня нараховується, починаючи з першого робочого дня після закінчення строку, встановленого для сплати податкового зобов’язання (у т.ч. за період адміністративного та/або судового оскарження).
Якщо ж суму податкового зобов’язання визначає сам платник податків або податковий агент, в такому разі нарахування пені провадиться після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.
Щодо розміру пені варто пам’ятати, що відтепер у разі нарахування зобов’язання до сплати (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування пені) самим платником або податковим агентом, розмір пені становить 100% річних облікової ставки Нацбанку, яка діє на кожний календарний день (к.д.) прострочення, включаючи день погашення.
У випадку нарахування податкового зобов’язання (з врахуванням штрафів за наявності та без врахування пені) контролюючим органом або в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, пеня нараховується за кожний к.д. прострочення, включаючи день погашення, у розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день - інформує відділ організації роботи чернівецької ОДПІ.