Упродовж минулого року до бюджету столиці Буковини надійшло 793,9 тис. грн. транспортного податку. Переважну більшість зазначеної суми – 504,2 млн грн, сплатили приватні особи – власники дорогих легкових автомобілів міста. Решту суми сплатили чернівецькі суб’єкти господарювання, на балансі яких знаходяться елітні автомобілі. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Цьогоріч ставка транспортного податку залишилась незмінною – 25000 грн. на рік.
Змінився об'єкт оподаткування та порядок визначення і оприлюднення переліку авто.
У 2017 році об’єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – понад 1,2 млн.грн. (у 2016 році – 1033,5 тис.грн.)
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.
Оприлюднюється перелік авто до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті.