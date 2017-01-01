У Чернівцях горів будинок та 2 автомобілі

У Чернівцях на вул. Шевченка сталася пожежа у житловому будинку. За попередньою інформацією, до пожежі призвело порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення, а саме, розміщення домашніх речей на близькій відстані біля пічки.
Внаслідок цього домашні речі почали тліти, а згодом вогонь поширився й на інші меблі у кімнаті. Сильне задимлення у будинку помітили сусіди та одразу викликали рятувальників. Вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Чернівців, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, ввійшли всередину будинку та ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. У результаті вогнем знищено меблі та домашні речі, а також частково пошкоджено покриття будинку.
Ще дві пожежі рятувальники ліквідували вночі 24 січня. Зокрема, чернівецькі вогнеборці виїжджали на ліквідації пожеж в автомобілях, що сталися на вул. П. Орлика та на вул. Л. Кобилиці. У обох випадках вогнем було знищено моторні відсіки авто. Причини пожежі наразі встановлюються. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.