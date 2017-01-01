Румун втратив іномарку за 100 тисяч через спробу переправи сигарет

За вчорашній день на кордоні з Румунією було упереджено спробу незаконного переміщення тютюнових виробів, а на українсько-молдовському кордоні затримано чоловіка, який намагався в’їхати в Україну з недійсними документами. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Таким чином, 49-річний українець намагався перетнути кордон в пункті пропуску «Вашківці», пред’явивши закордонний паспорт громадянина Молдови. Після перевірки наданих документів, прикордонний наряд виявив, що дана особа уже понад два роки є громадянином України. А для перетину кордону використовує недійсний документ, що є порушенням чинного законодавства України. За даним фактом було складено відповідні адміністративно-процесуальні документи, а долю чоловіка вирішуватиме український суд.
Крім того, вчора увечері в пункті пропуску «Порубне» було затримано 27-річного румуна, який намагався «підзаробити», приховавши у своїй автівці сигарети. Проте, під час поглибленого огляду транспортного засобу спільною оглядовою групою з числа прикордонників і митників було виявлено 269 пачок цигарок, які знаходились всередині металевого підсилювача переднього бамперу, у лівому та правому лонжеронах. На горе-бізнесмена було складено протокол про порушення митних правил, а тютюнові вироби, як і автомобіль марки «FORD MONDEO», яким намагались їх переправити до Румунії, було вилучено. Вартість вилученого товару склала понад сто тисяч гривень.