Румун втратив іномарку за 100 тисяч через спробу переправи сигарет

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:17
24 січня

Чернівці потребують комплексної схеми організації дорожнього руху

13:43
24 січня

Ринок транспортних послуг у 2016 році у Чернівецьквй області

13:41
24 січня

Кількість буковинців потребуючих субсидій збільшилась в 1,6 раза

13:29
24 січня

Чемпіонат кращих барменів України "Z Club Flair Cup 2017" у Чернівцях

13:12
24 січня

Чернівчан запрошують на вечір авторської пісні пам’яті Героїв Крут

13:00
24 січня

Коли єдинникам потрібен касовий апарат РРО

12:58
24 січня

Правила та розміри нарахування пені

12:56
24 січня

До бюджету Чернівців VIP-автівки додали майже 800 тис. грн.

12:16
24 січня

У Чернівцях горів будинок та 2 автомобілі

11:37
24 січня

Район Героїів Майдану та Комарова сьогодні без води

11:24
24 січня

Вже 42 мешканці Чернівців задекларували право на податкову знижку

11:22
24 січня

Податкові «канікули» для платників податку на прибуток

11:21
24 січня

Пенсіонери та інваліди – підприємці звільняються від сплати єдиного внеску

10:46
24 січня

Діяльність органів прокуратури Чернівецької області у сфері запобігання та протидії корупції

10:28
24 січня

21 січня буковинські пластуни провели Різдвяну свічечку для дітей-переселенців

18:03
23 січня

На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво побутової хімії

16:24
23 січня

Завтра Олександр Фищук відвідає Вижниччину

16:13
23 січня

У Чернівцях запрацює пілотний проект «Шлюб за добу»

15:29
23 січня

Декларація про майновий стан і доходи подається за місцем податкової адреси

15:27
23 січня

Чернівчани декларують минулорічні доходи

14:53
23 січня

Протягом вихідних буковинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі

14:50
23 січня

Прикордонники затримали у пункті пропуску українця, який затіяв бійку через не пропуск його без черги

14:35
23 січня

Представницька діяльність органів прокуратури Чернівецької області у 2016 році

14:32
23 січня

За перші 22 дні року буковинці придбали через ПриватБанк майже 3 тис. залізничних квитків

14:19
23 січня

Неповернена фінансова допомога є доходом підприємця – загальносистемника

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Конкурс на посади в Чернівецьку ОДАВладна династія Павлюків. Яка хата, такий тин…Оплата праці держслужбовців у 2017 роціНардеп Рибак веде дорогу з Чернівців до КриворівніСепаратисти на Буковині живуть і діютьБуковинський ґазда – не фулейРезультати конкурсу у Чернівецькій ОДА. Павлюк програє ...Іван Рибак "годує" свій виборчий округ. Виборів Буко ...Інститут із Буковини постачатиме космічне обладнання до ...Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенс ...Відтепер переплановувати житло можна без дозволуБуковинська Маланка: видовища без хлібаПенсіонери та інваліди – підприємці звільняються від сп ...Заморожені Лужани. Чому мовчать фіскали?Про податкову соціальну пільгу в 2017-му році
Що, Де, Коли
24 січня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць на тему: «Функціонування медичних закладів у процесі децентралізації та створення госпітальних округів в Чернівецькій області».
24 січня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. №418) з нагоди відкриття Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області відбудеться зустріч заступника керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олени Смірнової з керівництвом області.
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
25 січня о 12.00
В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.
25 січня о 18.30
З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі 25 січня 2017 року о 18.30 год. в малому залі Центрального Палацу культури міста Чернівців відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії пам’яті Героїв Крут за участі учасників Всеукраїнських конкурсів Любомира Равлюка, Марини Тимофійчук, Олександра Мадея та Лариси Бережан.

29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Румун втратив іномарку за 100 тисяч через спробу переправи сигарет

Сьогодні, 11:27 / Коментарів: 0
Румун втратив іномарку за 100 тисяч через спробу переправи сигаретЗа вчорашній день на кордоні з Румунією було упереджено спробу незаконного переміщення тютюнових виробів, а на українсько-молдовському кордоні затримано чоловіка, який намагався в’їхати в Україну з недійсними документами. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Таким чином, 49-річний українець намагався перетнути кордон в пункті пропуску «Вашківці», пред’явивши закордонний паспорт громадянина Молдови. Після перевірки наданих документів, прикордонний наряд виявив, що дана особа уже понад два роки є громадянином України. А для перетину кордону використовує недійсний документ, що є порушенням чинного законодавства України. За даним фактом було складено відповідні адміністративно-процесуальні документи, а долю чоловіка вирішуватиме український суд.

Крім того, вчора увечері в пункті пропуску «Порубне» було затримано 27-річного румуна, який намагався «підзаробити», приховавши у своїй автівці сигарети. Проте, під час поглибленого огляду транспортного засобу спільною оглядовою групою з числа прикордонників і митників було виявлено 269 пачок цигарок, які знаходились всередині металевого підсилювача переднього бамперу, у лівому та правому лонжеронах. На горе-бізнесмена було складено протокол про порушення митних правил, а тютюнові вироби, як і автомобіль марки «FORD MONDEO», яким намагались їх переправити до Румунії, було вилучено. Вартість вилученого товару склала понад сто тисяч гривень.

СХОЖІ НОВИНИ:
На українсько-румунському кордоні неадекватний чоловік намагався здійснити ...Неспокійні вихідні на українсько-румунському кордоніДва мікроавтобуси та одну іномарку, якими намагались перевезти сигарети чер ...Три тисячі пачок курива в мішку з висівками - чергова контрабандаДВА МІКРОАВТОБУСИ З СИГАРЕТАМИ ЗАТРИМАНО В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ПОРУБНЕ»
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"