Вже 42 мешканці Чернівців задекларували право на податкову знижку

Минулого року своїм правом на податкову знижку скористались 830 мешканців Чернівців, які отримали з бюджету 1,1 млн. грн. Торік понад 80 відсотків претендентів на податкову знижку відшкодували кошти за здобуття середньої професійної або вищої освіти як особисто, так і за членів сім'ї. За підсумками кампанії декларування доходів -2016 року, 673 чернівчан повернули 801,3 тис. грн. за навчання.
У перші дні цьогорічної кампанії декларування доходів своє право на податкову знижку задекларували 42 мешканці Чернівців, які повернуть з бюджету 106,8 тис. грн. податку на доходи фізосіб. У тому числі 35 мешканців Чернівців задекларували своє право на знижку по витраченим коштам на навчання на суму 59,5 тис. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам податків, які в 2016 році сплачували кошти за здобуття середньої професійної або вищої освіти як особисто, так і за членів сім'ї першого ступеня споріднення, які не одержують заробітну плату, що до кінця 2017 року вони можуть скористатись правом на отримання податкової знижки. Тобто, такі громадяни можуть повернути собі з бюджету частину витрачених на навчання коштів.
Для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2017 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та відповідні підтверджуючі документи: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо. Більш детальну інформацію та допомогу у заповненні декларації можна отримати у Центрі обслуговування платників.
Сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації
Зауважимо, що скористатись правом на податкову знижку по витраченим у минулому році коштам можна лише до кінця поточного року. На наступний рік таке право не переноситься.