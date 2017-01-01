Діяльність органів прокуратури Чернівецької області у сфері запобігання та протидії корупції

Упродовж 2016 року органами прокуратури області вживались заходи щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Зокрема, за участі прокурорів судами, із прийняттям остаточного рішення, розглянуто 29 протоколів даної категорії, з яких 3 – за 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 6 – за ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків), та 20 – за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). При цьому, 22 протоколи складено органами прокуратури.
Сума накладеного штрафу склала понад 64 тис. грн. Поряд з цим, у 9 справах застосовано додаткове обов’язкове стягнення (у 3 – конфіскацію незаконно отриманої винагороди та у 6 – подарунка). Постанови суду виконано в повному обсязі.
Крім того, органами прокуратури області внесено 38 подань з вимогами про проведення службових розслідувань, усі з яких розглянуто та задоволено, 11 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Порушення вимог антикорупційного законодавства усунуто.
У зв’язку із змінами до законодавства щодо початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, з 15.08.2016 припинено повноваження щодо складання протоколів органами прокуратури області та управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. З діючих в області державних органів наразі це повноваження надано лише Управлінню захисту економіки у Чернівецькій області Департаменту захисту економіки НП України.