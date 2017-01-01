На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво побутової хімії

Працівники прокуратури Чернівецької області спільно з слідчими Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області та співробітниками Управління захисту економіки у Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили підпільний цех з виробництва прального порошку та засобів для пом’якшення води.
Під час санкціонованих обшуків у одному із складських приміщень на території м. Чернівці, правоохоронці виявили та вилучили речовини, з яких виготовляли фальсифіковані пральні порошки, засіб для пом`якшення води; обладнання, за допомогою якого виготовляли фальсифіковану продукцію, картонні упаковки з зображеннями торгової марки «Calgon» та інших торгових марок та фальсифіковану готову продукцію, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області
Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії направлені на повне, об’єктивне встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та винних осіб.