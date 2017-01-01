Каспрук проти сепаратистів

Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…
Ігор БУРКУТ, політолог:
ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...
Петро КОБЕВКО, журналіст:
З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць на тему: «Функціонування медичних закладів у процесі децентралізації та створення госпітальних округів в Чернівецькій області».
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. №418) з нагоди відкриття Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області відбудеться зустріч заступника керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олени Смірнової з керівництвом області.
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
Сепаратисти у Чернівцях не дають спокою мерові міста Олексію Каспруку. Недавно він давав вказівки зняти провокаційний напис на білборді «Гої Майдану», але в ніч на День Соборності хтось знову вивісив цю провокацію.
Фірма, яка є власником білборду, досі не встановлена. Що дуже дивно. Адже вже після першого інциденту СБУ та поліція повинні б відреагувати. Принаймні, запитати власника про те, хто замовляв рекламу і т.п. На прес-конференції, де був і начальник патрульної поліції пан Йосипів, я спробував з’ясувати обставини довкола провокацій у Чернівцях. Ось що з того вийшло.
Згодом було більше. Уже мер Каспрук спробував звинуватити мене у тому, що невчасно його повідомив. Ніби я відповідаю за все, що твориться у Чернівцях.