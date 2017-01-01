Завтра Олександр Фищук відвідає Вижниччину

24 січня 2017 року голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку до Вижницького району.
В рамках візиту Олександр Фищук огляне будівництво Карапчівського ДНЗ та вуличного освітлення з встановленням енергоефективних ліхтарів у смт. Берегомет, ознайомиться з роботою форелевого господарства «Ішхан» у селі Банилів, фермерського господарства «КСВ», ТОВ «Енерго-зберігаючий альянс 2014» в селі Мілієве, Іспаської філії ТзОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд».
Окрім того, за участю Олександра Фищука відбудеться нарада із головами районних державних адміністрацій, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та Вижницької райдержадміністрації, головами місцевих рад, об’єднаних територіальних громад Вижницького району.
Також планується відвідування фельдшерсько-акушерського пункту в селі Виженка, Національного природного парку «Вижницький», ДП «Берегометське ЛМГ», Мигівського НВК, гірськолижного туристичного комплексу «Мигово».
Запрошуються представники ЗМІ.