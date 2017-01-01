У Чернівцях запрацює пілотний проект «Шлюб за добу»

Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області повідомляє, що на засіданні Уряду 11.01.2017 року схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабміну від 13.07.2016 № 502-р», яким розширено перелік міст України де запроваджується пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки – «Шлюб за добу».
У Чернівецькій області даний пілотний проект наразі буде реалізовано в м. Чернівцях.Орися АНДРІЄЦЬ
, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області