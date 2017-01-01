Сепаратисти на Буковині живуть і діють

Недавно наша газета писала про те, що Чернівці та Буковина стають центром сепаратизму в Україні. Путінські фашисти спробували розхитати ситуацію в Закарпатті. Їм це не вдалося. Операція «Шатун» почала стихати. Тоді був увімкнений резервний варіант: розхитування Буковини. Для цього найкраще використовувати міжнародні стосунки. Та вбивати клин між різними націями. На Буковині - між румунами, євреями, поляками, українцями і т.д.Спочатку з`явилися гасла про «Русь Вєлікую». Згодом - написи на синагозі «Смерть жидам!». Потім розписали свастиками стіни офісу партії «Соціалісти». І, як вершина цинізму, посеред міста на білборді з рекламою якоїсь фірми, що робить аналізи, розміщеної на вулиці Героїв Майдану, було спотворено не тільки назву, а й суть Революції Гідності. У слові «Герої» якийсь сепаратист чи група сепаратистів замалювала дві літери - «е» і «р». І з`явилися «Гої Майдану».Перший раз редакція звернулася до всіх зацікавлених осіб та служб з проханням усунути провокацію в Чернівцях. Довго доводилося переконувати і СБУ, і поліцію, і владу зняти білборд і знайти недоброзичливців. Нарешті таки білборд було замінено. Але сепаратистів не знайдено. Можливо, їх ніхто навіть і не шукав.Непокаране зло не змусило себе довго чекати. Саме у ніч перед Днем Соборності та Днем пам`яті Героїв Майдану, які загинули в Києві 22 січня 2014 року, хтось знову на тому ж місці вивісив білборд з написом «Гої Майдану».Сепаратисти таким чином кинули виклик владі, правоохоронним органам Буковини, громаді. Вони зробили свою темну справу. Саме у визначні для нації та держави дні у цинічній формі познущалися над нашою соборністю, над нашими Героями, над нашою нацією.Якщо СБУ, поліція і влада не докладуть зусиль до того, аби знайти і покарати негідників, ми вважатимемо і владу, і правоохоронців нездатними вірно і вчасно реагувати на провокації злих людей на території Буковини.Петро КОБЕВКО