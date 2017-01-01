Прем"єрка Великобританії у Трампа буде першою

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Вашингтона
-Прем'єр Великобританії Мей стане першим іноземним лідером, з яким Трамп проведе зустріч після вступу на посаду президента країни
Звісно! Великобританія - це традиційний і вірний союзник США.
Нагадаю! Ще10 січня Даунінг-стріт повідомив про те, що Трамп провів телефонну розмову з Мей і запросив прем'єр-міністра Британії приїхати до нього в Сполучені Штати "якомога швидше".
Під час розмови Мей і Трамп висловили єдину думку про намір зберегти особливі стосунки Британії та США.
Очікується, що проотягом зустрічі Мей і Трампа буде обговорюватися договір про вільну торгівлю після вступу в силу "брексіта", а також ситуація в НАТО, Євросоюзі і Росії. Україну Трамп вперто ігнорує. Злопам'ятний!
Також стали відомі наступні зустрічі Трампа із закордонними лідерами. Це прем'єр Канади Жастін Трюдо і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто. Зустріч з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто має відбутися 31 січня.