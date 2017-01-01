Чернівчани декларують минулорічні доходи

З 1 січня 2017 року стартувала кампанія декларування доходів громадян. Протягом 11-ти робочих днів цього року вже 90 чернівчан задекларували свої доходи. Загальна сума задекларованих доходів складає 3,5 млн. грн.

У перші дні кампанії декларування доходів 48 містян задекларували податкові зобов’язання. Серед декларантів наразі лідирують спадкоємці. Найбільша сума задекларованого доходу – 271,3 тис. грн.

Своє право на податкову знижку задекларували 42 мешканці Чернівців, які повернуть з бюджету 106,8 тис. грн. податку на доходи фізосіб.

Цьогорічні доходи та майновий стан громадянам потрібно декларувати за новою формою декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Податкова декларація за 2016 рік подається до 3 травня 2017 року.

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, податкову декларацію можуть подати упродовж усього 2017року, повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ