у каб. 202 Чернівецької міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука, а також організаторів Всеукраїнського турніру з армспорту серед патрульних поліцейських, який відбудеться 29 січня 2017 року в приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія».
В брифінгу візьмуть участь начальник Управління патрульної поліції в м. Чернівці - Олег Йосипів, віце-президент федерації армспорту України – Володимир Дорош, президент федерації армспорту Буковини – Маріус Байка.
О 15.15 біля міської ради буде транспорт для журналістів для поїдки по медичних установах для презентації нового медичного обладнання.