Протягом вихідних буковинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі

20 січня у с. Іспас Вижницького району сталася пожежа в господарській будівлі. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі на горищі будівлі. По дерев’яному обрешетуванні вогонь швидко поширився та охопив площу 95 кв. м. Загорання помітили господарі вже тоді, коли вогнем було охоплено все горище господарської будівлі, та викликали рятувальників. Вогнеборці, прибувши за викликом, ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню на господарську будівлю та його перекиданню на поруч розташований житловий будинок. У результаті пожежі вогнем було знищено покриття господарської будівлі. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області
Увечері того ж дня виникла пожежа в котельні на території приватного домогосподарства у смт Кельменцях. За попередньою інформацією, до пожежі призвело коротке замкнення електричного котла. Загорання на ранній стадії виявили власники та зателефонували за номером 101. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 10. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті вогнем пошкоджено котел та господарські речі, що зберігались у приміщенні.
Також 21 січня вогнеборці ліквідували пожежу в цеху по виготовленню металопластикових вікон у с. Сучевени Глибоцького району.