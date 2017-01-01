Прикордонники затримали у пункті пропуску українця, який затіяв бійку через не пропуск його без черги

Громадянина, який вдарив співробітника Держприкордонслужби під час виконання ним службових обов’язків у пункті пропуску на державному кордоні, затримали прикордонники Львівського загону учора вдень.
Під час заходів прикордонного контролю у пункті попуску «Рава-Руська» до прикордонників підійшов один із пасажирів з вимогою пропустити його позачергово. Після отримання відмови у позачерговому пропуску особа нанесла удар в обличчя прикордоннику. Черговими силами у складі військовослужбовців Держприкордонслужби порушника, який, за зовнішніми ознаками, ще й був напідпитку, затримано та викликано співробітників поліції.
Після складання відповідних матеріалів справу внесено до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, що – карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк).
Наразі затриманого громадянина України для подальших процесуальних дій передано Нацполіції.
Державна прикордонна служба звертається до усіх громадян дотримуватись встановлених правил перетину кордону, які регулюються законодавством України, в тому числі Законом України «Про прикордонний контроль». Також просимо не намагатися в будь-який спосіб впливати на законні рішення посадових осіб. Зазначимо, що за порушення законодавства передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.