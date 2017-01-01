Представницька діяльність органів прокуратури Чернівецької області у 2016 році

Органи прокуратури Чернівецької області активно застосовують представницькі повноваження.
Зокрема, упродовж 2016 року, у вказаній сфері заявлено позовів на суму понад 21,7 млн. грн., з яких, з урахуванням специфіки регіону, найбільше з питань земельних відносин – більше 13 млн. грн.
На захист інтересів держави судами задоволено 81 позов прокурорів на суму 8,1 млн. грн., реально виконано на суму майже 8,6 млн. грн.
Зокрема, у сфері охорони навколишнього природного середовища до суду скеровано 17 позовних заяв з питань стягнення збитків, завданих незаконною порубкою лісу на суму 1,25 млн. грн. За результатами судового розгляду 13 позовів вказаної категорії задоволено на 1,7 млн. грн. та реально стягнуто завдані державі збитки на загальну суму 1,3 млн. грн.
З метою усунення наслідків неналежної охорони лісу уповноваженими державою лісогосподарськими підприємствами, продовжено практику ініціювання відшкодування останніми завданих лісовим ресурсам збитків.
Так, прокуратурою області пред’явлено 6 позовів на 1,1 млн. грн. з питань відшкодування збитків, завданих державі незаконною рубкою лісу на території підприємств, що не забезпечили належну охорону лісових масивів.
Такі позови пред’явлені в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в області до державне підприємство «Путильське лісове господарство» (340 тис. грн.), державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Сторожинецький держспецлісгосп» 645 тис. грн., державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп» (44 тис. грн.), Національний природний парк «Вижницький (80 тис. грн.).
З питань земельних відносин органами прокуратури області у 2016 році до суду скеровано 23 позови на суму понад 13 млн. грн. Розглянуто та задоволено 24 позови на суму 4 млн. грн., за закритими справами добровільно відшкодовано 2,6 млн. грн. Повернуто та попереджено незаконне надання земель площею понад 111 га.
До прикладу, керівником Кіцманської місцевої прокуратури подано до суду позов до Малятинецької сільської ради та ТОВ «Агрофірма Оршівська» про визнання недійсним тимчасового договору оренди землі від 01.01.2016 та повернення земельних ділянок загальною площею 62 га державі в особі належного розпорядника цих земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.
Рішенням господарського суду Чернівецької області від 14.11.2016 позов прокурора задоволено. Зобов’язано ТОВ «Агрофірма Оршівська» повернути земельні ділянки загальною площею 62 га вартістю 2,5 млн. грн. державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
З питань державної та комунальної власності прокурорами до суду скеровано 26 позовів на суму понад 9 млн. грн. Розглянуто та задоволено 25 позовів на суму понад 4 млн. грн.
За результатами представницької діяльності у сфері виконання судових рішень у 2016 році розпочато 2 кримінальні провадження, досудове розслідування у яких триває.