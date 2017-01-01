За 22 дні січня мешканці Буковини придбали вже більше 2,5 тис. залізничних квитків на найпопулярніші напрямки відпочинку, скориставшись сервісами ПриватБанку: у відділеннях, терміналах самообслуговування та Приват24. Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку
“Технології бронювання, купівлі та повернення квитків відпрацьована вже досконально, - каже керуючий Чернівецькою філією ПриватБанку Євген Маховіков. - Все робиться клієнтом онлайн або по телефону, за лічені хвилини, навіть друкувати квиток не потрібно”.
Нагадаємо, придбати квиток на потрібний рейс та обрати найзручніші місця, скориставшись схемою вагону, можна й на спеціальному сайті bilet.pb.ua.
Ще одна перевага для мандрівників, що купують білети через ПриватБанк - можливість повернути електронний квиток не виходячи з дому, звернувшись в онлайн-чат або за номером телефону 3700 (безкоштовно з мобільного).
Також зазначимо, продаж квитків через сервіси ПриватБанку відкривається за 45 діб до дати відправлення потяга. Електронний квиток з QR-кодом дає право проїзду без обміну на «паперовий» еквівалент.