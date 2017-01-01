Неповернена фінансова допомога є доходом підприємця – загальносистемника

Оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб - підприємців, які отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.
Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. Тобто, сума поворотної фінансової допомоги підлягає поверненню.
Оскільки отримання фізичною особою – підприємцем поворотної фінансової допомоги (позики) відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначений строк, то протягом дії договору сума поротної фінансової допомоги не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.
Разом з тим, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах.
Зазначена норма передбачена пп. 14.1.257 ст. 14, п. 177.1 ст. 177 Податкового кодексу України.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ