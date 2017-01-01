Податкові новації у 2017 році

Чернівецька ОДПІ звертає увагу що 01.01.2017 набрав чинності Закон України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), яким внесено зміни у частині адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ), зокрема:

- запроваджено механізм зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення та відновлення такої реєстрації в подальшому ( період з 1 квітня по 1 липня 2017 року визначено тестовим);

- збільшено терміни реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН до 365 календарних днів;

- злиття двох чинних Реєстрів в єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та формування окремого Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року;

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися органами казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування без висновків контролюючих органів;

- бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку;

- надано можливість складання не пізніше останнього дня місяця зведеної податкової накладної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначеною окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг;

- встановлено код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг як обов'язковий реквізит податкової накладної для всіх без винятку товарів і послуг. При цьому, до 31 грудня 2017 року діятиме мораторій щодо застосування штрафних санкцій за помилки, допущені в податковій накладній за вищенаведеними реквізитами;

- уточнено норми, що у разі використання основних засобів не в господарській діяльності внаслідок їх фізичної ліквідації не визнається умовне постачання і відповідно не нараховуються податкові зобов'язання по ПДВ;

- продовжено до 01.01.2019 року звільнення від оподаткування операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;

- продовжено до 01.01.2019 року касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення, а також додано до цього переліку платників податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- встановлено, що помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок в коді товару згідно з УКТЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Про це повідомив відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ