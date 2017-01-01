Безпека біля банкомата: операцію завершено, а гроші не з'явилися

В Україні збільшилася кількість шахрайських атак під час зняття готівки в банкоматахЗгідно зі статистикою НБУ, тільки за 2015 рік в Україні було зафіксовано 9,4 тисячі незаконних операцій в банкоматах, у результаті яких власники карток втратили більше 15,2 мільйонів гривень. Найбільша кількість таких випадків фіксується у великих містах: Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі.Серед видів банкоматного шахрайства в останні роки в Україні найпоширенішим є кеш-трепінг (захоплення готівки). Для здійснення такого злочинного діяння зловмисники закривають отвір для видачі грошей у банкоматі спеціальною накладкою (планкою) з клейкою стрічкою (скотчем) зі зворотного боку. Таким чином, під час проведення громадянами операцій зі зняття готівки відбувається захоплення купюр, – гроші прилипають до скотчу, що перешкоджає їх видачі законному власнику картки. У більшості випадків користувач банкомату, не отримавши грошей, вирішує, що в його роботі стався збій або закінчилася готівка, та відходить, не підозрюючи про ймовірність шахрайства. Після цього, одразу ж підходить зловмисник і забирає гроші. Кількість таких випадків захоплення готівки в банкоматах України зросло більш ніж у 100 разів з 2013 року.У рамках Національної програми сприяння безпеці електронних платежів та карткових розрахунків Safe Card, експертами Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА, створена інфографіка про те, як розпізнати сторонній шахрайський пристрій на отворі для видачі грошей в банкоматі, які ефективні способи захисту існують, і які дії необхідно зробити, щоб зберегти свої гроші під час кеш-трепінгу.Якщо банкомат повідомляє про успішно проведену операцію зі зняття коштів, а гроші не з'явилися в отворі для їх видачі, в першу чергу фахівці рекомендують в жодному разі не відходити від банкомату, не з'ясувавши у банку причини неотримання готівки. Для цього необхідно зателефонувати до банку за номером, вказаним на банкоматі або до свого банку за номером, вказаним на зворотному боці картки.Злочинці, як правило, майстерно маскують свої пристрої, наприклад, роблять планки для кеш-трепінгу того ж кольору і дизайну, що і банкомат. Однак шахрайські накладки не є частиною «суцільної» конструкції банкомату, в якому все встановлено щільно та міцно. Завжди існує невеликий люфт, тобто планка є трохи «розхитаною». Якщо на екрані банкомату з'явилося повідомлення про видачу коштів, прийшло смс-повідомлення про успішно завершену операцію і, навіть вдалося почути як банкомат відрахував гроші, але їх немає, і слот для видачі готівки закритий – необхідно спробувати посмикати за виступаючу частину отвору, який «випускає» банкноти назовні. Також варто уважно дослідити його: часто «захоплені» купюри можна побачити. При виявленні будь-яких ознак сторонніх об'єктів (планок, клейкої стрічки) потрібно негайно повідомити про інцидент до банку, що обслуговує банкомат та дочекатися вказівок співробітника банку.Найчастіше потрапляють до шахраїв «на гачок» користувачі, які не звертаються до банку відразу ж після того, як стикаються з ситуацією, коли банкомат не видав їм гроші. У разі кеш-трепінгу, якщо користувач не став розбиратися та відійшов від банкомату, банк, швидше за все, не буде компенсувати збитки. Адже офіційно операція була успішною і повернути кошти, втрачені в результаті таких шахрайських дій буде досить складно.