На Буковині затримано чималу партію тютюнових виробів

Продовжуючи заходи з протидії переміщенню сигарет через кордон сьогодні вночі прикордонниками Чернівецького загону припинено чергову спробу переміщення майже 50 ящиків сигарет через українсько-румунський кордон.
Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, завдяки своєчасному обміну інформацією та вдалій реалізації спільних з румунськими колегами пошукових заходів, правоохоронцям з обох сторін кордону вдалось затримати 39 ящиків цигарок на ділянці відділу «Красноїльськ» та 4 пакунки в секторі прикордонної полії Румунії «Бродіна». Наданий час тривають заходи щодо встановлення обставин правопорушення, а цигарки будуть передані співробітникам ДФС.
Ще один випадок затримання тютюнових виробів трапився вчора у пункті пропуску «Порубне». Оглядаючи вантажний автомобіль марки «ДАФ», спільно-оглядовою групою була виявлена схованка із 150 пачками сигарет марки «Pall Mall». В результаті чого 45-річний турок позбувся сідельного тягача, якого було оцінено 500 тисяч гривень.