Чернівецькі школярі відвідали прикордонників

Кілька десятків учнів чернівецьких шкіл побували у прикордонному загону, аби ближче познайомитися із життям та побутом захисників кордону, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Діти побачили зразки зброї та техніки і послухали про історію та сучасність чернівецьких прикордонників.
Великий інтерес молодь виявила до зразків зброї, адже була можливість не тільки побачити її, а й потримати в руках. Крім того, ветерани-прикордонники та нинішні учасники бойових дій в зоні АТО з прикордонного загону розповіли дітям про минуле та сучасне військове життя «зелених беретів».
На завершення учням провели екскурсію по музею історії Чернівецького прикордонного загону.