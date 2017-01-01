29 січня у Чернівцях відбудеться смолоскипна хода в пам`ять про Героїв Крут

Майже сто років тому - 29 січня 1918-го відбувся бій під Крутами, в якому українські студенти пожертвували своїм життям, аби спинити армію більшовиків при наступі на Київ.
Наша задача - не забути про подвиги, які вчинили прості українці, молоді хлопці задля боротьби за вільну Україну!
Тому в пам'ять про Героїв Крут Національний Корпус Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу.
Марш відбудеться 29 січня о 17:00.
Збір біля стадіону "Буковина"
Тел. для довідок : 066 696 07 76, 095 483 88 24