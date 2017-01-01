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Новини
18:03
23 січня

На Буковині правоохоронці викрили підпільне виробництво побутової хімії

16:24
23 січня

Завтра Олександр Фищук відвідає Вижниччину

16:13
23 січня

У Чернівцях запрацює пілотний проект «Шлюб за добу»

15:29
23 січня

Декларація про майновий стан і доходи подається за місцем податкової адреси

15:27
23 січня

Чернівчани декларують минулорічні доходи

14:53
23 січня

Протягом вихідних буковинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі

14:50
23 січня

Прикордонники затримали у пункті пропуску українця, який затіяв бійку через не пропуск його без черги

14:35
23 січня

Представницька діяльність органів прокуратури Чернівецької області у 2016 році

14:32
23 січня

За перші 22 дні року буковинці придбали через ПриватБанк майже 3 тис. залізничних квитків

14:19
23 січня

Неповернена фінансова допомога є доходом підприємця – загальносистемника

14:18
23 січня

Податкові новації у 2017 році

14:14
23 січня

Торік чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

14:04
23 січня

Безпека біля банкомата: операцію завершено, а гроші не з'явилися

13:39
23 січня

На Буковині затримано чималу партію тютюнових виробів

13:31
23 січня

Чернівецькі школярі відвідали прикордонників

13:27
23 січня

29 січня у Чернівцях відбудеться смолоскипна хода в пам`ять про Героїв Крут

13:14
23 січня

Міжнародне право виключає практику арештів кореспондентських рахунків банків - ПриватБанк

13:05
23 січня

Рятувальники у Новоселиці провели роз’яснювальну роботу з бібліотекарями

17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
23 січня о 15.00
у каб. 202 Чернівецької міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука, а також організаторів Всеукраїнського турніру з армспорту серед патрульних поліцейських,
24 січня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць на тему: «Функціонування медичних закладів у процесі децентралізації та створення госпітальних округів в Чернівецькій області».
24 січня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (каб. №418) з нагоди відкриття Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області відбудеться зустріч заступника керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олени Смірнової з керівництвом області.
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
25 січня о 12.00
В сесійній залі Ратуші розпочнеться інформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”
29 січня о 17:00
Національний Корпус міста Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу в пам'ять про Героїв Крут
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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29 січня у Чернівцях відбудеться смолоскипна хода в пам`ять про Героїв Крут

Вчора, 13:27 / Коментарів: 0
29 січня у Чернівцях відбудеться смолоскипна хода в пам`ять про Героїв Крут
Майже сто років тому - 29 січня 1918-го відбувся бій під Крутами, в якому українські студенти пожертвували своїм життям, аби спинити армію більшовиків при наступі на Київ.

Наша задача - не забути про подвиги, які вчинили прості українці, молоді хлопці задля боротьби за вільну Україну!

Тому в пам'ять про Героїв Крут Національний Корпус Чернівці спільно з Правим Сектором Буковина проведе смолоскипну ходу.
Марш відбудеться 29 січня о 17:00.
Збір біля стадіону "Буковина"

Тел. для довідок : 066 696 07 76, 095 483 88 24
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