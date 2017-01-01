Міжнародне право виключає практику арештів кореспондентських рахунків банків - ПриватБанк

В балансі націоналізованого ПриватБанку немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій, а рішення про проведення процедури націоналізації банку та механізмів його капіталізації приймалося виключно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України. Про це повідомив перший заступник голови правління ПриватБанку Олександр Дубровін.
“Суть претензій власників євробондів стосуються відновлення прав власників таких паперів, і не означають автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи ПриватБанку, - уточнив Олександр Дубровін. - На жаль, численні фінансові "експерти", які публічно обговорюють банк та процеси в банківській системі, погано розбираються в предметі обговорення".
За словами першого заступник голови правління банку, практика застосування міжнародного права по відношенню до банків не передбачає такої форми забезпечення позову, як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів. Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання щодо депонування на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову, повідомляє прес-служба ПриватБанку