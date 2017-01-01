Рятувальники у Новоселиці провели роз’яснювальну роботу з бібліотекарями

Працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області постійно проводять роз’яснювальну роботу з громадянами, у ході якої навчають людей, яких заходів слід вжити, щоб запобігти різним надзвичайним ситуаціям, як діяти під час загорання в приміщенні та як вберегтися від пожежі. Знання цих правил безпеки допомагає людям зорієнтуватися та правильно організувати власні дії у небезпечній ситуації. Чимало таких занять рятувальники проводять з працівниками освіти, які у подальшому зможуть поділитися набутими знаннями із підростаючим поколінням та навчити правил безпеки багатьох людей.
Так, 23 січня працівники Новоселицького районного сектору Управління організували інформаційно-роз’яснювальне заняття із представниками бібліотечної системи відділу культури, національностей, молоді та спорту Новоселицької районної державної адміністрації, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області На початку зустрічі рятувальники нагадали присутнім основні правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватися взимку, вказали, як запобігти виникненню пожежі у приміщенні та що для цього потрібно робити. Окрім цього, рятувальники розповіли людям, як діяти під час евакуації з приміщення. Рятувальники наголосили, що головне за таких умов – не панікувати, діяти чітко та злагоджено, не перекриваючи шляхи виходу з приміщень.
Щоб отримані знання бібліотекарі змогли передати якомога більшій кількості людей, вогнеборці вручили їм застережливі листівки із зазначеними правилами безпеки, а також передали плакати на протипожежну тематику для розміщення їх на інформаційних стендах у сільських та районній бібліотеках.
Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області