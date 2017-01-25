В сесійній залі Ратуші розпочнеться нформаційний день міжнародної програми Європейського союзу “Horizon 2020”
Організаторами Інформаційного дня виступають Національний контактний пункт Програми “Horizon 2020”при Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича та регіональний контактний пункт при Буковинському державному медичному університеті.
В програмі заходу - доповіді керівників контактних пунктів Юрія Халавки «Можливості залучення грантових коштів ЄС інноваційними
малими і середніми підприємствами в Україні» та Тетяни Білоус «Екскурс у РП «Горизонт 2020» - загальні принципи, типи проектів
та умови участі. Можливості співпраці за напрямами «Здоров’я, демографічні зміни та добробут» , сесії запитань та відповідей.
Підприємці дізнаються про основні напрямки залучення коштів через програму ЄС “Horizon 2020” для малого та середнього бізнесу,
можливості участі підприємств у багатосторонніх інноваційних проектах, загальні принципи функціонування програми, критерії оцінки
проектів та способи пошуку партнерів для подачі заявок, наявні інформаційні ресурси.
«Horizon 2020» є найбільшою програмою фінансування науки у світі, на яку Європейський Союз виділяє понад 80 млрд. євро.
Україна стала асоційованим членом «Horizon 2020» у 2015 році. Для того, щоб максимально використати можливості, які дає програма,
Міністерство освіти та науки України створило мережу національних контактних пунктів, функція яких – надавати безкоштовну
інформаційну та консультаційну допомогу фізичним та юридичним особам, що мають бажання взяти участь у програмі «Horizon 2020».