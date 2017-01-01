І що скажете панове дипломати, якщо знову вийде прокол?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Вашингтона
-Мало хто сумнівається, що сьогоднішня українська дипломатія дуже кульгава. З приходом до влади Петра Порошенка на перших порах виглядало все досить пристойно. Однак перші перемовини в Нормандському форматі, Мінські домовленості оголили немічність нашого сучасного дипкорпусу.
Після Мінська почалось! Недопрацювання МЗС в Нідерландах обернулося референдумом не в нашу користь і затримкою ратифікації Угоди про асоціацію. Уже третій рік чекаємо обіцяний Безвіз, на напрямку НАТО повний застій, далі прокол з Трампом під час передвиборчої президентської кампанії в США і доповнює цю невтішну картину голосування проти Ізраїлю і відміна візиту до Ізраїлю прем'єра Гройсмана. Ну та й останній форум в Давосі завершився для України ніяк.
І ось наші "козирні" дипломати знову "тішать" своєю "мудрістю" і "завбачливістю". От навіщо, питається, анонсувати, що Петро Порошенко зустрінеться з новим президентом США, Дональдом Трампом у 20-х числах лютого, коли він приїде до Нью-Йорка аби взяти участь у заходах Радбезу ООН. Те, що Порошенко приїде у Нью-Йорк жодним чином не означає, що Його тоді прийме Трамп. Держдеп ще не ухвалив графік міжнародних зустрічей Трампа. Однак посол України у США Валерій Чалий вже озвучив дати. На підставі чого?
І що скажете панове дипломати, якщо знову вийде пшик?Порошенко вже наступав у США на ці граблі, коли замість Обами у Нью-Йорку йому підсунули Байдена, коли Трамп "не знайшов" часу аби зустрітись з Порошенком. Наші граблі - це вічне і щось унікальне.
На фото Валерій Чалий, який за його ж словами "бере участь в інагурації" Дональда Трампа. Круто, ні?