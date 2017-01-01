Кілька слів про турне Порошенка до швейцарського Давосу

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:26
20 січня

Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

17:25
20 січня

Особливості пенсійного забезпечення шахтарів

17:24
20 січня

Нове у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

16:32
20 січня

Шлюбний контракт упорядковує сімейні відносини

15:00
20 січня

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ – СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

14:44
20 січня

Чернівецькі прикордонники змагалися на гирях

14:33
20 січня

Буковинський ґазда – не фулей

14:11
20 січня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

14:02
20 січня

Спроба перемістити через кордон 150 пачок сигарет вартувала водієві сідельного тягача

13:19
20 січня

На Буковині прикордонники затримали громадянина Греції, який займався шахрайством на території Молдови

13:01
20 січня

В ПриватБанку просять буковинців бути обачними

12:26
20 січня

Зміни у правилах нарахування амортизації

12:25
20 січня

Минулого року чернівецькі страхувальники сплатили понад 800 млн. грн. ЄСВ

12:24
20 січня

Власникам авто вартістю 1,2 млн. грн. доведеться сплатити подато

11:44
20 січня

Законодавством удосконалено порядок проходження військової служби

11:30
20 січня

На Буковині вже цього року сталось 56 пожеж і загинуло 10 людей

10:59
20 січня

На Буковині зменшилась народжуваність майже на 400 осіб

10:47
20 січня

Частину коштів за навчання можна повернути

10:46
20 січня

Побільшало обов’язкових реквізітів податкової накладної

10:43
20 січня

Чернівчани вже задекларували 3,5 млн. грн. доходу

10:40
20 січня

ЗМІНИ СТОСОВНО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО

10:33
20 січня

Визначені умови оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ

10:28
20 січня

Відтепер переплановувати житло можна без дозволу

16:27
19 січня

При укладенні шлюбу надається додаткова відпустка

16:14
19 січня

До уваги буковинських випускників! ЗНО 2017 (графік проведення)

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Буковинська Маланка: видовища без хліба Буковинська Маланка: видовища без хлібаГолова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян і голова Сучавської повітової ради Георге Флутур стояли на сцені у Чернівцях, ніби патриції у Римі. Вони приймали парад Маланок. Плебс радів. Видовища вдалися. Голови задоволені…

Ігор БУРКУТ, політолог:

ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИ ГАРЯЧКА ГОЛОВИ, КРИЖАНЕ СЕРЦЕ, БРУДНІ РУКИКолись чекісти дуже любили, щоб про них говорили: "Лицарі з холодною головою, гарячим серцем і чистими руками". Наскільки цей ідеалізований образ відповідав дійсності, нині суспільство знає дуже добре. А сучасні путінські чекісти роблять усе, щоб перевершити у підлості та безсердечності навіть тих сталінських "лицарів". Гібридну війну з цивілізованим світом, яку вони розв'язують послідовно і невпинно, могла вигадати лише хвора голова, а для втілення задуманого необхідні брудні руки. І зовсім крижане серце...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
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Що, Де, Коли
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
20 січня
в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.

о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.

О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.
20 січня о 14.30
В 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.
20 січня о 16.00
в приміщенні ЦНАПу (вул.Героїв Майдану,7) Центр надання адміністративних послуг публічно прозвітує перед громадою міста Чернівці про результати своєї роботи за 2016 рік.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 10.00
в школі №24 м.Чернівці відбудеться захід присвячений до Дня Соборності України – «Єдина Соборна Україна»
В межах заходу буде проведено конкурс дитячого малюнку в режимі скайп-конференції між учнями школи №24 та учнями школи з м. Лисичанськ Луганської обл.
Під час заходу буде проведено патріотичний флешмоб «Ланцюг єдності». А також пролунає національний гімн України.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
24 січня о 16.00
у залі учбово-методичного центру культури Буковини відбудеться відкриття обласної виставки творчих робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
24 січня о 16.00
24 січня о 18.30
24 січня о 18.30
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Кілька слів про турне Порошенка до швейцарського Давосу

Сьогодні, 10:06 / Коментарів: 0
Кілька слів про турне Порошенка до швейцарського ДавосуНаш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Давоса

-Якщо описувати коротко, то можна вкластися в кілька слів: "подякував", "попросив","висловив надію". Якщо детальніше... - ділюсь враженнями по порядку. Виглядав Порошенко погано, наче у вулику ночував: блідий, запухлий, неохайно голений... Однак цього разу костюм, сорочка, краватка були чисті й випрасувані.
По суті. Спічрайтери постарались на славу. Виступ Петра Порошенка під час відкриття Давоського форуму був чудовим, але нічого нового. Найвищий рівень у "двосторонках" - Голова КНР Сі Цзіньпін. Носила суто символічний характер. Більш результативною була зустріч петра Порошенка з президентом Швейцарської конфедерації Доріс Лойтхард. Вона пообіцяла надати Україні в 2017 році фінансову допомогу у розмірі 100 млн доларів. Як цими грошима розпорядиться президент України - поки що невідомо. Під час зустрічі Петра Порошенка з комісаром ЄС у справах фінансів Януш Левандовскі запевнив, що у цьому році Євросоюз надасть першу частину допомоги - 600 млн для розвитку Макроекономічної сфери. Отже, загалом Петро Порошенко "наколядував" у Давосі 800 млн доларів.
Дат і термінів щодо надання Україні безвізу та ратифікації Угоди про асоціацію Нідерландами Петро Порошенко з Давосу не привіз. прем'єр Нідерландів Марк Рютте запевнив Петра Порошенка, що Нідерланди підтримають безвіз, продовження санкцій проти Росії, але щодо ратифікації Угоди - питання залишається відкритим.
Закулісся було комічним. Петро Порошенко вдавав, що ігнорує Віктора Пінчука після публікації Пінчуком скандальнозвісної статті про "болісні комппроміси" - передачу Криму Росії в обмін на Донбас. І саме тому Порошенко відмовився брати участь в Українському сніданку, який традиційно організовує в Давосі Віктор Пінчук. Однак Пінчуку вдалось замутити зустріч з колишнім міністром оборони США Робертом Гейтсом, який має вихід на Трампа. Тому вирішили поступитись принципами і Петро Порошенко разом з Пінчуком, Клімкіном і Ложкіном провели таємну зустріч з Робертом Гейтсом і обговорили можливі підходи до Дональда Трампа. І учора, відразу після інагурації посол України в США Валерій Чалий додзвонився до Трампа, привітав його від імені Порошенка і свого імені й попросив про зустріч Порошенка з Дональдом Трампом. Питання в роботі. Поки що також конкретних термінів і дат немає.
Ось це по суті і все, що стосується вояжу Порошенка до швейцарського Давосу і його участі у Світовому економічному форумі
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