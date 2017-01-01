Кілька слів про турне Порошенка до швейцарського Давосу

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Давоса
-Якщо описувати коротко, то можна вкластися в кілька слів: "подякував", "попросив","висловив надію". Якщо детальніше... - ділюсь враженнями по порядку. Виглядав Порошенко погано, наче у вулику ночував: блідий, запухлий, неохайно голений... Однак цього разу костюм, сорочка, краватка були чисті й випрасувані.
По суті. Спічрайтери постарались на славу. Виступ Петра Порошенка під час відкриття Давоського форуму був чудовим, але нічого нового. Найвищий рівень у "двосторонках" - Голова КНР Сі Цзіньпін. Носила суто символічний характер. Більш результативною була зустріч петра Порошенка з президентом Швейцарської конфедерації Доріс Лойтхард. Вона пообіцяла надати Україні в 2017 році фінансову допомогу у розмірі 100 млн доларів. Як цими грошима розпорядиться президент України - поки що невідомо. Під час зустрічі Петра Порошенка з комісаром ЄС у справах фінансів Януш Левандовскі запевнив, що у цьому році Євросоюз надасть першу частину допомоги - 600 млн для розвитку Макроекономічної сфери. Отже, загалом Петро Порошенко "наколядував" у Давосі 800 млн доларів.
Дат і термінів щодо надання Україні безвізу та ратифікації Угоди про асоціацію Нідерландами Петро Порошенко з Давосу не привіз. прем'єр Нідерландів Марк Рютте запевнив Петра Порошенка, що Нідерланди підтримають безвіз, продовження санкцій проти Росії, але щодо ратифікації Угоди - питання залишається відкритим.
Закулісся було комічним. Петро Порошенко вдавав, що ігнорує Віктора Пінчука після публікації Пінчуком скандальнозвісної статті про "болісні комппроміси" - передачу Криму Росії в обмін на Донбас. І саме тому Порошенко відмовився брати участь в Українському сніданку, який традиційно організовує в Давосі Віктор Пінчук. Однак Пінчуку вдалось замутити зустріч з колишнім міністром оборони США Робертом Гейтсом, який має вихід на Трампа. Тому вирішили поступитись принципами і Петро Порошенко разом з Пінчуком, Клімкіном і Ложкіном провели таємну зустріч з Робертом Гейтсом і обговорили можливі підходи до Дональда Трампа. І учора, відразу після інагурації посол України в США Валерій Чалий додзвонився до Трампа, привітав його від імені Порошенка і свого імені й попросив про зустріч Порошенка з Дональдом Трампом. Питання в роботі. Поки що також конкретних термінів і дат немає.
Ось це по суті і все, що стосується вояжу Порошенка до швейцарського Давосу і його участі у Світовому економічному форумі