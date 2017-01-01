Чи приїде Дональд Трамп у Підгайці, на батьківщину своїх нових родичів?

Цікаве життя – у мільйонера Дональда Трампа улюблена донька зі справжнім українським ім’ям Іванка виходить заміж за чоловіка з дуже навіть українським прізвищем Кушнір... А ще зять Трампа нещодавно розказав про свої українські коріння... Ще цікавіше, що ці корені родина Джареда пустила колись у наших тернопільських теренах.
І вже усі в очікуванні, що ось ось навідаються на Тернопільщину знатні американці. Це було б дуже навіть непогано. Завжди, коли очікують на такі поважні події у навколишньому середовищі кояться справжні дива. Терміново приводяться до ладу дороги, будинки (хоча б фасади), шиється новий одяг, купуються нові мешти, пожвавлюється уся економіка краю, готується культурна програма. Наразі два міста в області називають батьківщиною дідів-прадідів Джареда - Козова та Підгайці.
Добре, що люди починають шукати своє коріння. В Інтернеті і є спеціальні сайти, присвячені генеалогічним деревам. Саме там зазначено, що дід мами Джареда Давид Штадтмауэр народився в Підгайцях. А ще хтось з родини мешкав у Козові. Про своє коріння по лінії батька Джаред Кушнір розповів під час виборчої кампанії. І дійсно з наших теренів у двадцятих роках минулого століття виїхало багато єврейських сімей у США. Родичі, що лишились у рідних домівках, пережили потім багато лиха - і Голокост, і війну. Кажуть, що саме до меморіалу пам’яті Голокосту вперше приїжджала у 1991 році Сирил, мати зятя Дональда Трампа.