Трамп би нас трафив

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Вашингтона
-Білий дім, Вашингтон. Пряма трансляція інагурації Дональда Трампа: http://www.cbsnews.com/live/
Коментатори кажуть, що цього разу перед Капітолієм людей значно менше ніж під час інагурації Обами. Однак я бачу, що ніде яблуку впасти.
Буш молодший - красава. Біл Клінтон - клоун..., такий прикольний зі своїм носом, як качур.
Діти-внуки Трампа торхи дивакуваті. Ну, не дауни, але на око... ьакі трохи припнуті на голову. Особливо внук.
Обама з Байденом пройшлись окремо, особнячком. Люди аплодують.
З'явився Дональд Трамп. Люди кричать: Трамп! Трамп! Трамп!
Мої колеги з CBSN кажуть, що це спеціально "заготовлений натовп".
Трамп виходить на публіку. Тяжко дихає, зітхає, але показує "великий" палець. Мовляв, все гуд!
Все почалось... спічі! Після церемонії інагурації напишу про пригоди Порошенка в Давосі (був там) і щодо інагурації Дональда Трампа.